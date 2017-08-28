Несмотря на высокую обеспеченность школ учебниками, родители покупают книги

Несмотря на высокую обеспеченность школ учебниками, родители вынуждены покупать книги.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе Министерства образования и науки, показатель обеспеченности учебной литературой из года в год растет.

«С 2010-го по 2016-й год за счет республиканского бюджета ежегодно выделялись средства на издание учебников в размере от 36 миллионов до 130 миллионов сомов. С учетом дополнительной поддержки донорского сообщества и государств СНГ процент обеспеченности школ учебниками за этот период возрос с 58 до 83,6 процента», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что в некоторых школах родители вынуждены покупать учебники из-за их нехватки в библиотеках.