10:39
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Общество

С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии

В Кыргызстане с 1 октября 2017 года повысят пенсии. Премьер-министр подписал соответствующее постановление правительства.

Как подчеркнул председатель Социального фонда Тенизбек Абжапаров, средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 тысяч 517 сомов.

Для пенсий до 5 тысяч сомов повышение в среднем составит 113,2 процента, а свыше 5 тысяч сомов — в среднем 107 процентов.

Механизм повышения будет реализован следующим образом:

— базовая часть пенсии устанавливается в размере 1 тысячи 780 сомов, рост составит 280 сомов;

— страховая часть пенсий будет индексирована на коэффициент в размере 1,05, но не менее чем на 240 сомов. Коэффициент индексации рассчитан исходя из роста инфляции и роста зарплаты за прошлый год;

— размер общей пенсии инвалидов первой группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
Ссылка:
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
У главы Соцфонда и его зама нет ни жилья, ни машины
Сегодня в рубрике «Официально»
Сотрудниками Соцфонда, получавшими деньги умершей женщины, займется милиция
Изменить порядок назначения пенсий предлагают в Кыргызстане
В Соцфонде рассказали, планируют ли повышать пенсионный возраст в Кыргызстане
Сегодня в рубрике «Официально»
Пенсионеров, имеющих земельную долю, предлагают освободить от страховых взносов
Соцфонд. Что происходит с пенсией в последние шесть лет
Как вырастут пенсии с 1 октября 2016 года
В Кыргызстане с 1 октября повысится средний размер пенсий
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
Почти легальный киднеппинг, и&nbsp;чем он&nbsp;грозит государству Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству
Омурбека Текебаева приговорили к&nbsp;8&nbsp;годам лишения свободы Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы
Более 11&nbsp;тысяч кыргызских учащихся не&nbsp;пустят в&nbsp;Турцию Более 11 тысяч кыргызских учащихся не пустят в Турцию
Бизнес
Жаркий август, череда жарких открытий. В&nbsp;Кок-Джаре открылся супермаркет Globus Жаркий август, череда жарких открытий. В Кок-Джаре открылся супермаркет Globus
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom