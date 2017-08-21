С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии

В Кыргызстане с 1 октября 2017 года повысят пенсии. Премьер-министр подписал соответствующее постановление правительства.

Как подчеркнул председатель Социального фонда Тенизбек Абжапаров, средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 тысяч 517 сомов.

Для пенсий до 5 тысяч сомов повышение в среднем составит 113,2 процента, а свыше 5 тысяч сомов — в среднем 107 процентов.

Механизм повышения будет реализован следующим образом:

— базовая часть пенсии устанавливается в размере 1 тысячи 780 сомов, рост составит 280 сомов;

— страховая часть пенсий будет индексирована на коэффициент в размере 1,05, но не менее чем на 240 сомов. Коэффициент индексации рассчитан исходя из роста инфляции и роста зарплаты за прошлый год;

— размер общей пенсии инвалидов первой группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.