Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству

При изучении документов, попавших в распоряжении редакции ИА «24.kg», нам показалось, что ситуация стара, как мир, и носит сугубо семейный характер. Однако при более тщательном погружении в материал мы в очередной раз убедились: наши госслужащие в обход закона могут вывезти из страны или ввезти в нее кого угодно. И не только человека, а все, что потребуется.

Вина есть — наказанных нет

В 2014 году Каныкей Умарова — мать маленького кыргызстанца Эрхана Джапарова, 2010 года рождения, вывезла его из страны в Америку без разрешения отца — Эрнеста Джапарова.

Отметим, что до этого супруги развелись, мать мальчика вышла замуж за модного нынче режиссера Руслана Акунова, собиравшегося уезжать на учебу в Соединенные Штаты. Более того, ставшая уже Акуновой, мать ребенка предложила Эрнесту написать разрешение на вывоз ребенка, а учитывая, что после развода мать всячески чинила препятствия встречам бывшего мужа с их маленьким сыном, что подтверждено соответствующими документами, Эрнест не на шутку встревожился.

Словно предчувствуя беду, отец мальчика подал во все возможные госорганы заявления с просьбой воспрепятствовать вывозу его сына из страны. Ему порекомендовали обратиться в суд, но в Октябрьском суде отказали. Тогда он пишет заявление в Государственную пограничную службу, но и там рекомендуют решать все в судебном порядке.

А в ГКНБ сообщили, что 1 июля 2014 года Акунова уже получила паспорт на ребенка в отделе срочного документирования № 1 ГРС. И сделала это без разрешения отца.

Фото из соцсетей. Эрнест Джапаров с сыном

Затем предприимчивая мадам, наплевав не только на отца ребенка, на право сына видеться с ним, но и на закон, вывозит маленького Эрхана за границу.

Только спустя два года Эрнесту Джапарову удастся доказать в Ленинском районном суде, что чиновник ГРС Максат Нусупов, будучи на тот момент начальником ОСД № 1, выдал документ с нарушениями.

До этого сотрудники ГРС письменно с завидным упорством утверждали, что документ выдан в соответствии с законом. Нарушений не видели и следователи, которым писал отец мальчика, начиная с районной прокуратуры и заканчивая Генеральной.

Два года Эрнест Джапаров обивал пороги госорганов, пока не случилось чудо: нашелся в горпрокуратуре грамотный человек — следователь Улан Абдуллаев, который досконально разобрался в деталях, возбудил дело по статье 316 часть 1 УК КР (халатность) и передал материалы в суд.

Судья Ленинского района Феликс Осмонов, изучив доводы и аргументы обеих сторон, постановил: уголовное дело в отношении чиновника Максата Нусупова прекратить... за истечением срока давности.

То есть Максат Нусупов был признан виновным, но так как преступление относится к категории небольшой тяжести, то согласно пункту 1 части 1 статьи 67 УК КР лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня преступления (а дело было в 2014-м) прошел один год.

Тогда чиновнику удалось ускользнуть от правосудия при попустительстве безграмотных коллег и следователей прокуратуры, почти два года отфутболивавших заявителя.

Хотя чему удивляться? За выдачу паспорта и торжественные проводы криминального авторитета Азиза Батукаева в Кыргызстане до сих пор никто не наказан.

Преступление есть — преступника нет

В 2016 году, спустя два года, опять же с боем отцу малыша удается добиться возбуждения Военной прокуратурой уголовного дела по статье 304, часть 2 УК КР в отношении должностных лиц ГПС на «Чалдыбаре-автодорожном», пропустивших женщину с ребенком.

По словам Гульнары Джапаровой, представляющей интересы сына Эрнеста, пограничники отрицали сам факт пересечения Акуновой и ее ребенком госграницы. Тогда помогли пограничники братского Казахстана, предоставившие данные о том, что переход границы все-таки был.

Военной прокуратуре ничего не оставалось, как возбудить дело. В постановлении о возбуждении говорилось, что должностные лица использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы и охраняемых законом интересов государства.

С целью извлечения выгод и преимуществ они вступили в сговор с гражданкой Каныкей Акуновой (Умаровой) и пропустили ее через госграницу вместе с несовершеннолетним сыном. Сделали это без регистрации в базе данных и без наличия оформленного в установленном порядке согласия отца. То есть противозаконно.

Уже 2017 год близится к концу, а дело с мертвой точки так и не сдвинулось. По информации пресс-службы Военной прокуратуры, дело приостановлено в связи с «невозможностью установить лица, подлежащие к привлечению к уголовной ответственности».

Вам понятно? Преступление есть, а наказать опять некого. На сегодня до сих пор не представляется возможным установить, кто же в тот день нес службу на КПП? Какие меры приняты и что было выяснено Военной прокуратурой, тоже непонятно. Хорошо, сегодня пропустили мамашу с дитем, завтра, не дай бог, в страну пропустят террористов, никому и дела нет?

А потом очередной судья, оглашая приговор, сообщит: «Дело прекратить в связи с истечением срока давности...»

В настоящее время в ГКНБ находится выделенный из уголовного дела ВП в отдельное производство материал по факту данного незаконного пересечения госграницы. Но госкомитет пока молчит, а ведь именно это стратегическое ведомство в первую очередь должно бить в набат, выявлять и наказывать тех, кто вступил в сговор и допустил незаконный вывоз несовершеннолетнего кыргызстанца из страны.

При таком преступном молчании госорганов легко теми же тропами выпустить из страны или, наоборот, впустить фигуру посерьезнее...

В поисках сына

Все это время безутешный, но не потерявший веру в государство и его законы Эрнест Джапаров добивался правды. А тут подошел к концу и срок действия паспорта мальчика. Документ следовало обменять.

Зная это, отец за год до окончания срока — 14 ноября 2016 года — пишет нотариально заверенное заявление всем заинтересованным лицам о том, что возражает против любого выезда своего сына Эрхана Эрнестовича из Кыргызстана — как временного, так и на постоянное место жительство в любую страну мира.

В документе сказано, что отец возражает против принятия сыном какого-либо иного гражданства, что он против «получения им паспорта гражданина любой страны и/или вкладыша о принадлежности к гражданству какой-либо страны, усыновления, изменения его фамилии, имени, отчества, национальности...»

Прописан в заявлении и такой пункт: «Ранее согласие на оформление и получение сыном общегражданского паспорта КР (как и в связи с заменой его, так и в связи с истечением срока действия ранее полученного) и/или вкладыша о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики не давал, не подписывал. В будущем — оформлять свое согласие на получение сыном общегражданского паспорта не намерен».

Свое заявление Эрнест Джапаров направляет в ГРС — уполномоченный орган в сфере регистрации населения. Также оригинал заявления направляется в ведомство, оформляющее паспорта тем кыргызстанцам, кто находится не на территории Кыргызстана, — в Департамент консульской службы Министерства иностранных дел КР. Более того, ГРС со своей стороны также уведомляет ДКС о том, что имеется спорная ситуация, приложив полный перечень документов на несовершеннолетнего Эрхана.

Позже корреспонденту ИА «24.kg» в регистрационной службе подтвердили, что в ноябре 2016 года ведомство выставило «сторожевые карты» на запрет обмена и выдачи общегражданского паспорта и оформление других документов на несовершеннолетнего Эрхана Джапарова согласно постановлению прокуратуры, суда Ленинского района и заявлению его законного отца.

Кажется, все заслоны для желающих нарушить закон поставлены. Куда там!

Насмешка государства

А в конце июля 2017 года Эрнест узнает о выдаче сыну второго общегражданского паспорта в связи с истечением срока действия первого документа. Отмечу, что документ на его сына оформили не в нашем диппредставительстве на территории США, а в Генеральном консульстве КР в Стамбуле. Одно «но»: пакет документов-то все равно поступает на территорию Кыргызстана — в ДКС МИД КР.

То есть чиновники в очередной раз не просто преступили закон, а еще запросто распорядились судьбой отца и ребенка, лишили их права видеться и просто быть рядом...

Мамаше, поставившей свою личную жизнь выше интересов ребенка, невдомек, что мальчику для полного счастья очень важно знать, кто его отец, знать, что он любит его, ждет встречи с ним, важно осознавать себя частью большой семьи, иметь родственников.

Не удивлюсь, если когда-нибудь Эрхан спросит у своей мамы, за что она поступила с ним так жестоко. За что его лишили права быть с отцом, с дедом, бабушкой и со всеми, кто в нем души не чает? За что у маленького ребенка отобрали счастливое время и возможность любить их?

Разбор полетов. Начало

Чиновники Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНиАГС) при ГРС попытались реабилитироваться, пояснив корреспонденту ИА «24.kg», что ведомственной комиссией проведено служебное расследование, в ходе которого установлено: Эрхану Джапарову общегражданский паспорт был выдан через Министерство иностранных дел КР.

Анкета-заявление на получение паспорта была оформлена через Генконсульство КР в Стамбуле. Оформлением документов занималась сотрудница загранучреждения некая Алима Океева.

Далее реестр с заказа, в котором числился и паспорт на Эрхана, из ДКС МИД КР поступил в отдел анализа и документирования граждан (ОАДГ) ДРНиАГС, ну а оттуда в Государственный центр персонификации Госпредприятия «Инфоком».

Теперь два ведомства — ГРС И ДКС — переводят стрелки друг на друга. МИДовское подразделение заявляет, что ГРС изготавливает паспорта и вопросы нужно задавать им, а в ГРС защищаются и отвечают, что несут ответственность исключительно за паспорта тех граждан, которые оформлялись в их территориальных подразделениях.

В свою очередь ответственные чиновники Департамента регистрации населения при ГРС и глава службы Дастан Догоев прокомментировали ИА «24.kg» ситуацию, чего не скажешь о чинушах госоргана, выдавших паспорт несовершеннолетнему кыргызстанцу, — ДКС при МИД КР.

Фото Эрнеста Джапарова. Эрхан с дедушкой

Кстати, согласно пункту 56 «Инструкции о порядке приема документов, оформления, выдачи, учета изготовления паспорта и персонификации общегражданского паспорта гражданина КР» за проверку соответствия внесенных в анкету-заявление сведений и представленных гражданином документов работник загранучреждения несет ответственность в порядке, установленном законодательством КР.

В ДКС в лучших его традициях тянули время с ответом, а потом и вовсе предложили написать официальный запрос. Мы выполнили требование и ждем ответа, хотя уже примерно знаем, что нам напишут.

А после корреспондент ИА «24.kg» подробно расскажет, чья халатность и заинтересованность привели к тому, что, несмотря на судебное решение, заявления и самое главное — законы страны, ребенок остается за ее пределами и, возможно, не увидит своих близких еще несколько лет. Пусть нечистоплотные вершители судеб — наши клерки и силовики — на секунду представят себя в подобной ситуации.

Но есть еще один аспект подобных нарушений: они порождают проблему более глобальную, касающуюся не только судьбы одного человека, а безопасности государства в целом.

Но об этом в следующем материале.