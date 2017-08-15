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Общество

8 лет тюрьмы получил таксист, изнасиловавший женщину на глазах у ее ребенка

Иссык-Кульский районный суд сегодня вынес приговор водителю такси, обвиняемому в изнасиловании женщины на глазах у ее 5-летнего сына.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе Верховного суда, гражданин признан виновным по пункту 4 части 2 статьи 129 (изнасилование) УК КР. Ему вынесено наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии усиленного режима.

Суд обязал осужденного выплатить потерпевшей 100 тысяч сомов за моральный вред и возместить 30 тысяч сомов материальных затрат.

Ранее сообщалось, что 28 июля 2016 года в Балыкчи женщина с ребенком села в такси. По версии следствия, таксист на полпути свернул в сторону гор, заехал в пустынное место и изнасиловал женщину на глазах у ребенка. Затем мужчина уехал, бросив пассажиров.

У осужденного есть десять дней, чтобы обжаловать приговор в Иссык-Кульском областном суде.
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