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Общество

Русский театр драмы имени Айтматова покажет спектакль на фестивале в Минске

Фото Русского театра драмы имени Ч.Айтматова. Сцена из «Демона»

Спектакль Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова «Демон» покажут на VII Международном форуме театрального искусства «ТЕАРТ» в Минске. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

По его данным, в международной программе форума — постановка Владимира Панкова «Демон» по мотивам одноименной поэмы и повести «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова.

В афише «ТЕАРТа» нет случайных названий: все приглашенные в Минск постановки – признанные образцы театрального искусства, отмеченные различными наградами и украшавшие престижные мировые фестивали.

Форум пройдет с 27 сентября по 16 октября в Минске. В программе 19 постановок разнообразных жанров и форм из восьми стран: Беларуси, Латвии, Франции, Германии, Италии, России, Словении и Кыргызстана.
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