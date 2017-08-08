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Общество

После скандала. Дети чиновников отказались от учебы в Венгрии, уступив место

Дети чиновников — статс-секретаря Минобразования и науки Кыргызстана Калысбека Шадыканова и заведующего сектором политики предупреждения коррупции ведомства Марата Усупбекова — отказались от учебы в Венгрии.

Министерство образования и науки предоставило общественности список студентов из КР, ставших стипендиатами обучения в Венгрии по программе Stipendium Hungarium.

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Напомним, на грантовое обучение прошли 23 кыргызстанца – по 10 человек на бакалавриат и магистратуру, а также трое на обучение в докторантуре.

Во время первого тура конкурса для поступления на учебу в Венгрии депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев заявил, что гранты получили дети чиновников, членов правительства, депутатов и сотрудников Минобразования.

Стало известно, что после скандала дочери Калысбека Шадыканова и Марата Усупбекова отказались от дальнейшего участия в программе. В список вместо них включены студенты из резервного списка.

Дочь депутата от фракции СДПК Мурадыла Мадеминова от грантового места отказываться не стала.

Комиссия, созданная из членов Общественного совета МОиН, позже заявила, что не выявила нарушений в предварительном отборе студентов для формирования списка претендентов для последующих экзаменов на обучение в вузах Венгрии.

  
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