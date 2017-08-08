После скандала. Дети чиновников отказались от учебы в Венгрии, уступив место

Дети чиновников — статс-секретаря Минобразования и науки Кыргызстана Калысбека Шадыканова и заведующего сектором политики предупреждения коррупции ведомства Марата Усупбекова — отказались от учебы в Венгрии.

Министерство образования и науки предоставило общественности список студентов из КР, ставших стипендиатами обучения в Венгрии по программе Stipendium Hungarium.

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Напомним, на грантовое обучение прошли 23 кыргызстанца – по 10 человек на бакалавриат и магистратуру, а также трое на обучение в докторантуре.

Во время первого тура конкурса для поступления на учебу в Венгрии депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев заявил, что гранты получили дети чиновников, членов правительства, депутатов и сотрудников Минобразования.

Стало известно, что после скандала дочери Калысбека Шадыканова и Марата Усупбекова отказались от дальнейшего участия в программе. В список вместо них включены студенты из резервного списка.

Дочь депутата от фракции СДПК Мурадыла Мадеминова от грантового места отказываться не стала.