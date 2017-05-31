Комиссия не выявила нарушений при отборе студентов на обучение в вузах Венгрии

Комиссия, созданная из членов Общественного совета Министерства образования и науки (МОиН), не выявила нарушений в предварительном отборе студентов для формирования списка претендентов для последующих экзаменов на обучение в вузах Венгрии. Об этом сообщил Координационный совет общественных советов госорганов.

Напомним, 18 мая депутат ЖК Жанар Акаев сообщил на заседании парламента о том, что на грантовое обучение в Венгрии «попали дети чиновников, представителей правительства, ЖК и сотрудников МОиН».

В 2016 году между Венгрией и Кыргызстаном подписано соглашение, по которому Венгрия обязалась ежегодно бесплатно обучать 25 студентов из КР.

Комиссия, рассмотрев процесс распространения информации о конкурсе, критерии и процедуры отбора студентов, выборку из соответствующих документов и опросив членов оргкомитета по отбору полуфиналистов на учебу в Венгрию, пришла к следующим выводам:

Читайте по теме Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии

— объявление МОиН КР о конкурсе получило широкое освещение в Интернете (более 20 тысяч просмотров);

— подача документов проходила в установленном венгерской и кыргызской сторонами порядке;

— все установленные венгерской стороной критерии отбора документов для допуска к венгерским экзаменам соблюдены;

— ограничений для детей сотрудников госорганов при подаче заявок изначально не было определено.

В тоже время комиссия рекомендовала:

— на сайте МОиН КР создать отдельную страницу по стипендиальным программам на основе межправительственных соглашений, где разместить общие требования к отбору граждан КР для обучения на бюджетных местах по межправительственным соглашениям;

— управлению профобразования МОиН КР содействовать абитуриентам по работе с другими стипендиальными программами через сайт, через работу с вузами;

— создавать оргкомитет по отбору на более ранней стадии отбора и предоставлять информацию о процедурах отбора;

— вести учет прошедших по конкурсу и закончивших обучение на бюджетных местах по межправительственным соглашениям для учета прошедших по конкурсу лиц и для того, чтобы выпускники отрабатывали, по крайней мере, два года для развития Кыргызстана в различных сферах.

— во избежание вопросов о конфликте интересов (в случае отсутствия ограничения или иных правил для участия прямых родственников сотрудников МОиН КР в программах и конкурсах, курируемых МОН КР) обязывать сотрудников МОН раскрывать наличие такого конфликта;

— в связи с невысокой оплатой труда сотрудников госорганов рассмотреть возможность публичного установления квот на бюджетные места по межправительственным соглашениям для детей сотрудников госорганов в качестве стимулирующей и мотивирующей меры.