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Общество

Главврач бишкекского роддома жалуется на давление. Кому-то понадобилось место?

«Полтора года я испытываю давление. Наверное, министру здравоохранения понадобилось это место», — заявила ИА «24.kg» главврач Городского перинатального центра (ГПЦ) Бурул Алмазбекова.

«Раньше мы подчинялись столичному Департаменту здравоохранения. В течение 2016 года его директор Кубанычбек Кулбатыров говорил, что министр настаивает на моем увольнении. Я просила озвучить основания, потому что наш коллектив работает стабильно, показатели и база стали значительно лучше. Мы в корне изменили работу ГПЦ», — сказала она.

За прошлый год впервые за последние много лет у нас не было случаев материнской смертности, значительно снизились показатели перинатальной смертности. У нас самый низкий процент кесарева сечения. Коллектив работает стабильно, качественно.

Бурул Алмазбекова
«Пока мы находились в прямом подчинении директору департамента, министр не мог повлиять, а директор оснований для моего увольнения не находил. Тогда министр издал приказ о комплексной проверке роддома с 20 по 31 декабря. Комиссия подготовила негативную справку. В год у нас принимается 10 тысяч родов, 20 тысяч больных проходит. Здесь и продукты, и финансовая сторона, поэтому ошибки есть. Не ошибается только тот, кто не работает. Но нет никаких хищений, воровства», — добавила она.

«На основании этой справки приняли решение о моем увольнении, я написала возражение по каждому пункту. Очень много фактов были натянуты. Через полгода пришла повторная проверка. Они ссылаются на нарушения. Одна жалоба от женщины, которой удалили матку, но это заявление уже разбиралось пять раз как минимум. Есть и жалоба уволенной сотрудницы, но даже суд вынес решение, что увольнение обоснованно. Теперь эти жалобы рассматриваются повторно», — отметила Бурул Алмазбекова.

Задача Минздрава — уволить меня по любой причине.

Бурул Алмазбекова
По ее словам, с 22 июля она находилась в отпуске, а сегодня в роддом пришла комиссия Минздрава. «Я написала заявление, оставила в Минздраве, на нем уже стояла виза министра о предоставлении отпуска, и сроки указаны были. Проект приказа был на подписи министра. Я ушла в отпуск, не получив приказа на руки. В департаменте была такая практика. Но оказалось, что до сих пор приказа нет. Это явное давление на меня», — считает главврач ГПЦ.

Представители МЗ КР отметили, что приказа об отпуске Бурул Алмазбековой нет, поэтому она должна была находиться на рабочем месте. 

Начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Самат Тойматов озвучил позицию Минздрава: «Только за один месяц, июль 2017-го, поступило четыре жалобы на качество оказываемой в роддоме медпомощи. Это и несоблюдение инфекционного контроля, и нарушение этики, и вопросы кадрового характера (неправильное увольнение)».

«Кроме того, с 2014 года здесь не проводили внутренний аудит Минздрава, который проверяет финансовые потоки. Поэтому создана комиссия для проведения комплексной проверки. Никто никого не увольняет. Никто такого вопроса не ставит. По результатам аудита будем принимать решение. Проверка проводится для того, чтобы нарушений было меньше, а работа была регулярной и адекватной», — сказал он ИА «24.kg».

Прокомментировал ситуацию и министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Мне ничье место не нужно.

Талантбек Батыралиев
«В роддоме выявлены нарушения. К примеру, молодая женщина, сама врач, первородок, осталась без матки. Как теперь ей жить дальше? Выявлены «мертвые души» и другие нарушения», — отметил он.

Батыралиев добавил, что намерен подать в суд за необоснованные обвинения.
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