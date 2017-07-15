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Общество

Два фильма из Кыргызстана поборются за призы XIII Фестиваля мусульманского кино

Два фильма из Кыргызстана поборются за призы XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Конкурсная программа фестиваля появилась на его сайте.

По его данным, в шорт-лист вошли короткометражный игровой фильм «Олжо» Болсунбека Таалайбека уулу и полнометражный документальный «Письма из Памира» Жаныла Жусупжана. 

В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора.

В список вошли 60 фильмов (по десять картин в шести номинациях) из 27 стран мира. Все они соответствуют теме фестиваля «Через диалог культур к культуре диалога». Всего в этом году было принято 782 заявки из 61 страны мира.

Кинофорум пройдет с 5 по 11 сентября.
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