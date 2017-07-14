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Общество

Бишкек стал городом-побратимом Уфы

На XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) подписан меморандум о побратимских отношениях между Уфой и Бишкеком. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, теперь города будут развивать торгово-экономические и научно-технические связи, сотрудничать в области промышленности, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта и молодежной политики. 
 

Уфа уже является побратимом Галле (Германия), Анкары (Турция), Шэньяна (КНР), Хэфэя (КНР), Цицикара (КНР), Наньчана (КНР) и Астаны (Казахстан).

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