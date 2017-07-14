Бишкек стал городом-побратимом Уфы

На XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) подписан меморандум о побратимских отношениях между Уфой и Бишкеком. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, теперь города будут развивать торгово-экономические и научно-технические связи, сотрудничать в области промышленности, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта и молодежной политики.