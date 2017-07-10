Для ремонта сгоревшего здания Генеральной прокуратуры вновь ищут подрядчика

Для ремонта сгоревшего здания бывшей Генеральной прокуратуры вновь ищут подрядчика. Объявление размещено на портале государственных закупок.

Управление капитального строительства при мэрии Бишкека готово заплатить за ремонт 120 миллионов сомов.

Как заявлял ранее мэр столицы Албек Ибраимов, на первый тендер подали заявки фирмы, аффилированные с депутатами парламента и городского кенеша. В связи с этим решили объявить повторный тендер.

Общая площадь здания ГП составляет 4 тысячи 650 квадратных метров. В бывшее здание Генпрокуратуры, не исключают чиновники, может переехать сама мэрия столицы либо разместиться Бишкекский городской кенеш.