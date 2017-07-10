10:04
+33
USD 69.63
EUR 79.53
RUB 1.15
Общество

Для ремонта сгоревшего здания Генеральной прокуратуры вновь ищут подрядчика

Для ремонта сгоревшего здания бывшей Генеральной прокуратуры вновь ищут подрядчика. Объявление размещено на портале государственных закупок.

Управление капитального строительства при мэрии Бишкека готово заплатить за ремонт 120 миллионов сомов.

Как заявлял ранее мэр столицы Албек Ибраимов, на первый тендер подали заявки фирмы, аффилированные с депутатами парламента и городского кенеша. В связи с этим решили объявить повторный тендер.

Общая площадь здания ГП составляет 4 тысячи 650 квадратных метров. В бывшее здание Генпрокуратуры, не исключают чиновники, может переехать сама мэрия столицы либо разместиться Бишкекский городской кенеш.
Ссылка:
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
До сих пор не проведен тендер по поставке угля на Бишкекскую ТЭЦ
В Кыргызстане прошел первый тендер на право строительства малых ГЭС
Мэрия Бишкека определилась с подрядчиком для ремонта подземки возле ЦУМа
Генпрокуратура.kg: приступы «двойных стандартов»
Бассейну «Дельфин» опять требуется ремонт
В Кыргызстане прошел первый этап тендера на право строительства малых ГЭС
«Фергана» получила решение суда об ограничении доступа к сайту в Кыргызстане
Нарушения при проведении тендера на госномера выявила Генпрокуратура Кыргызстана
Минтранс Кыргызстана определился с поставщиком 150 универсальных полувагонов
Еще 3,5 миллиона сомов потратит ЦИК на баннеры
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут&hellip; Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут…
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G