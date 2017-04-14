Нужно ли выделить Бишкекскому городскому кенешу отдельное здание? Голосуем

Бишкекский городской кенеш жалуется на тесноту и ищет новое здание для переезда.

Отметим, аппараты БГК и мэрии Бишкека в настоящее время располагаются в одном здании. Народные избранники прошлого и действующего созывов неоднократно сетовали на малую площадь зала заседаний.

«Несколько недель назад часть депутатов, имеющих опыт в строительном бизнесе, лидеры фракций проехали и посмотрели несколько зданий — Международного университета Кыргызстана (МУК), Первомайской и Ленинской районных администраций, сгоревшее здание Генпрокуратуры», — сообщил ИА «24.kg» лидер фракции «Кыргызстан» Таалайбек Сагынов.

«Проблема есть, она была и в прошлые годы, не хватает рабочих площадей. Мы уже как четыре месяца получили мандаты, но до сих пор не имеем кабинетов. В прошлом созыве было четыре фракции, и каждой выделили по комнате в акимиатах. Другие фракции нынешнего созыва тоже разместили в акимиатах. А наша фракция заседает то там, то здесь, как беспризорники», — отметил он.

Напомним, в 2016 году прошлый созыв БГК согласился принять в муниципальную собственность здание Международного университета Кыргызстана (МУК). Тогда сообщили, что в это здание переедет городской кенеш. «Но он будет занимать только одну третью часть. По остальным площадям мы еще не рассматривали вопрос», — говорил мэр столицы Албек Ибраимов. Однако Фонд по управлению государственным имуществом еще не передал объект городу.

Что касается бывшего здания Генеральной прокуратуры (на пересечении улиц Киевской и Орозбекова), сгоревшего во время апрельских событий 2010 года, дальнейшая его эксплуатация невозможна, и здание, по данным чиновников от архитектуры, подлежит сносу. На этом месте планировали построить торговый центр.

«Нам показали заключение Института сейсмологии от 2010 года. В нем говорится, что здание не подлежит восстановлению и его необходимо снести. Но прошло уже более 6 лет, поэтому мы попросили новое заключение. После решения Института сейсмологии мы вернемся к этому вопросу. Лично я считаю неправильным, чтобы горкенеш размещался в здании Генпрокуратуры: это слишком большой объект в центре города и вызовет негативную реакцию населения. В любом случае ремонт здания Генпрокуратуры потребует колоссальных средств. Поэтому вопрос надо решать без привлечения бюджетных средств», — подчеркнул Таалайбек Сагынов.

Отметим, в мэрии ИА «24.kg» сообщили, что в бюджете на 2017 год уже предусмотрели более 60 миллионов сомов на ремонт бывшего здания Генпрокуратуры.

Окончательного решения, куда и когда переедет горкенеш, еще нет.