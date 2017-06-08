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Власть

20 фирм, намеренных отремонтировать сгоревшее здание ГП, связаны с депутатами

Из 33 фирм, подавших заявки на ремонт сгоревшего здания Генпрокуратуры, 20 аффилированы с депутатами Жогорку и городского кенешей. Об этом сегодня на очередной сессии городского кенеша сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

По его словам, участники тендера судятся в настоящее время друг с другом.

Здание Генпрокуратуры не будет ремонтироваться, пока не завершится судебный процесс. А строительный сезон проходит. То же самое происходит и с подземными переходами. Подали заявки 27 человек, 26 проигравших, а значит, недовольных.

Албек Ибраимов

Депутат Гульнара Молдобаева возмутилась: «Получается, что мы не имеем права принимать участие в тендерах?»

«Я озвучил как факт. Я не говорю, имеете вы право участвовать или не имеете», — ответил Албек Ибраимов.

«Вы не правы, говоря об аффилированности относительно муниципальных тендеров. Обвинять депутатов не очень уместно», — заметила нардеп.

«Я никого ни в чем не обвинял, а просто привожу факты. Нормально меня поймите, а то сразу близко к сердцу принимаете. У кого что болит, тот о том и говорит. Вы сразу сами определились, что у вас есть строительный бизнес», — резюмировал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в бывшее здание Генпрокуратуры может переехать сама мэрия Бишкека либо разместиться Бишкекский городской кенеш.
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