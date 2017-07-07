В Бишкеке отстрелили более 3 тысяч собак, решили продолжить и стерилизацию

В Бишкеке за первое полугодие 2017-го отстрелили 3 тысячи 427 бездомных собак, затраты составили около 930 тысяч сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МП «Тазалык».

В 2016-м чиновники мэрии запустили пилотный проект по стерилизации животных в столице, на что из бюджета Общественному фонду «Право на жизнь» выделили 296 тысяч сомов.

«Однако полностью освоить сумму они не успели, провели стерилизацию всего 63 собак на сумму 104,9 тысячи сомов. Остаток на 2017-й составил 192 тысячи сомов. 2 июня договор продлили, и ОФ продолжил работу, обработав уже 22 животных», — отметили в «Тазалыке».

Расходы «Тазалыка» на отстрел одной бродячей собаки составляют 270 сомов, стерилизация же одного животного обходится в 1,5–2 тысячи сомов.

«Причем стерилизуют домашних животных. Бездомных нет смысла: сегодня их стерилизовали, а завтра наш собаколов отстрелил. Получаются двойные затраты. А так домашние собаки не будут плодить ненужных щенят», — добавили в муниципальном предприятии.