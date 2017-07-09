Топ-5 книг от депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева

Сегодня гостем нашей рубрики стал журналист, депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев. Он читает книги классиков кыргызской и мировой литературы. В последнее время предпочтение отдает историческим романам и автобиографическим произведениям выдающихся личностей и реформаторов.

1 Исай Калашников «Жестокий век»

— Это исторический роман, повествующий о жизни монголов в конце XII — начале XIII века, познавательный и поучительный.

В нем описывается жизнь Чингисхана, который не поддавался ни страху, ни слабости, не склонялся ни перед кем. Жанар Акаев

Это произведение учит читателя упорству. Для кыргызскоязычных читателей рекомендую качественный перевод Камбаралы Ботоярова.

2 Тологон Касымбеков «Сломанный меч»

Список лучших произведений молодого депутата не обошелся без «Сломанного меча» Тологона Касымбекова, который является пособием для кыргызских политиков.

— Политические интриги во времена Кокандского ханства актуальны и по сей день. Мне иногда кажется, что Тологон Касымбеков написал о сегодняшнем дне, а не о прошлом веке.

Я думаю, эта книга, особенно «Сапог Шералы», никогда не потеряет смысл ни в кыргызской политике, ни в жизни. Жанар Акаев

Это очень богатое произведение, кроме политико-исторических событий, здесь описываются и культура, и традиции, и быт кыргызского народа.

3 Чингиз Айтматов «Когда падают горы»

— Еще одно произведение кыргызской литературы, которое актуально во все времена.

В последнем произведении Чингиз Айтматов широко освещает отношение людей к экологии в период глобализации. То есть самую больную тему на сегодня. Здесь также говорится о судьбе, жизни и нравственности. Все это описывается в параллелях между снежным барсом и человеком.

Последний роман великого писателя — лауреат самых престижных литературных наград, переведен на 150 языков мира, суммарный тираж превысил 40 тысяч экземпляров.

4 Махатма Ганди «Моя жизнь»

— Автобиографичный роман — образец жизни, посвященной борьбе за справедливость. Индийский философ, писатель учит читателей толерантности и в то же время свободе.

Его жизнь — пример для всех нас. Его путь, его борьбу назвали «упорством в истине». Самого Ганди называют «отцом нации»: он смог без насилия добиться свободы своего народа. Изменил взгляд, мышление, дал духовную пищу людям.

5 Ли Куан Ю «Из третьего мира — в первый. История Сингапура (1965–2000)»

— Книга бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю — готовая программа по экономическому развитию и борьбе с коррупцией.

После обретения независимости Сингапуром, мягко говоря, было трудно предположить, что он превратится в процветающую страну. Но 35-летний премьер-министр смог совершить «экономическое чудо». Конечно, ему было нелегко: чтобы развивать экономику, пришлось параллельно менять сознание граждан, бороться с коррупцией, клановой системой.

Он говорил: «Я был убежден, что наши люди ни в коем случае не должны развить в себе привычку надеяться на чью-то помощь. Если мы хотели преуспевать, мы должны были надеяться только на самих себя».