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Общество

Топ-5 книг от политика Адахана Мадумарова

Фото из Интернета. Адахан Мадумаров

В нашей традиционной рубрике «Топ-5 книг» политический деятель, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров рекомендует читателям произведения отечественных классиков и классиков русской и американской литературы.

1Тологон Касымбеков «Сынган кылыч» («Сломанный меч»).

По мнению политика, это лучшее произведение для тех, кто хочет красиво, высокохудожественно излагать свои мысли на кыргызском языке. Прочитав эту книгу, кыргызы, имеющие проблемы с родным языком, не будут посмешищем, они смогут метко и четко доводить свои мысли до собеседника. В романе содержится не только лучшее описание событий, жизни, быта правителей Кокандского ханства, но и в целом той эпохи в Центральной Азии.

2Джон Стейнбек «Золотая чаша».

Как считает политик, это произведение одновременно повествует о красоте жизни, окружающего нас мира и о том, как человек может выпутаться из неимоверных перипетий, преодолеть жизненные трудности.

3Лев Толстой «Война и мир», «Анна Каренина».

Из русской литературы политик рекомендует прочитать, в первую очередь, данные произведения. Но замечает: чтобы прочесть их, нужна недюжинная сила воли.

«Почему «Анна Каренина»? Чтобы узнать мир, судьбу женской половины человечества», — говорит политический деятель.

4Иван Тургенев «Дворянское гнездо».

«Тем, кто хочет понять все величие и красоту русского языка, рекомендую прочитать роман Ивана Тургенева «Дворянское гнездо». Он является образцом русского художественного языка», — дает лаконичную аннотацию политик.

5Али Мухаммад ас-Салляби «Умар ибн Хаттаб».

Эту книгу Адахан Мадумаров рекомендует в качестве примера тем читателям, которые хотят больше узнать о государственном управлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51369/
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