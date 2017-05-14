Топ-5 книг от политика Адахана Мадумарова

В нашей традиционной рубрике «Топ-5 книг» политический деятель, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров рекомендует читателям произведения отечественных классиков и классиков русской и американской литературы.

1 Тологон Касымбеков «Сынган кылыч» («Сломанный меч»).

По мнению политика, это лучшее произведение для тех, кто хочет красиво, высокохудожественно излагать свои мысли на кыргызском языке. Прочитав эту книгу, кыргызы, имеющие проблемы с родным языком, не будут посмешищем, они смогут метко и четко доводить свои мысли до собеседника. В романе содержится не только лучшее описание событий, жизни, быта правителей Кокандского ханства, но и в целом той эпохи в Центральной Азии.

2 Джон Стейнбек «Золотая чаша».

Как считает политик, это произведение одновременно повествует о красоте жизни, окружающего нас мира и о том, как человек может выпутаться из неимоверных перипетий, преодолеть жизненные трудности.

3 Лев Толстой «Война и мир», «Анна Каренина».

Из русской литературы политик рекомендует прочитать, в первую очередь, данные произведения. Но замечает: чтобы прочесть их, нужна недюжинная сила воли.

«Почему «Анна Каренина»? Чтобы узнать мир, судьбу женской половины человечества», — говорит политический деятель.

4 Иван Тургенев «Дворянское гнездо».

«Тем, кто хочет понять все величие и красоту русского языка, рекомендую прочитать роман Ивана Тургенева «Дворянское гнездо». Он является образцом русского художественного языка», — дает лаконичную аннотацию политик.

5 Али Мухаммад ас-Салляби «Умар ибн Хаттаб».

Эту книгу Адахан Мадумаров рекомендует в качестве примера тем читателям, которые хотят больше узнать о государственном управлении.