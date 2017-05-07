Топ-5 книг от сестры народного писателя Кыргызстана Розы Айтматовой

Розе Айтматовой предначертано всегда оставаться младшей сестрой знаменитого писателя с мировым именем. Но она не просто гордо носит фамилию семьи. Роза Торекуловна, несмотря на солидный возраст (8 марта ей исполнилось 80 лет), продолжает огромную работу по сохранению литературного наследия Чингиза Айтматова. А еще она активно занимается вопросами защиты прав кыргызстанских женщин.

Сегодня Роза Айтматова гость нашей традиционной рубрики топ-5 и представляет свои любимые книги.

1 Повесть «Белый пароход» Чингиза Айтматова.

В повести Чингиз Торекулович поднял извечную тему добра и зла. В ней скрытый посыл человечеству: твори добро в этом мире.

Кроме этого, думаю, произведение формирует в человеке чувство гуманного и бережного отношения к природе.

Еще один важный аспект, который раскрывает нам Чингиз Торекулович, это сохранение ценности семьи. Нельзя при живых родителях оставлять детей сиротами. Роза Айтматова

Как мудро, не правда ли? «Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся. Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о них не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не будут знать» — говорится в произведении.

Думаю, что эта повесть и сейчас, в век глобализации, как никогда должна быть востребована для подрастающего поколения. Нельзя забывать свои корни и национальные традиции. Это, как известно, ведет к упадку культуры.

Обращаясь к метафорам через легенду о рогатой Матери-оленихе, Чингиз Торекулович напоминает нам о том, как важна для нашего народа духовная связь поколений. Роза Айтматова

Проблема добра и зла — основа сказок и легенд. Но если в сказках добро почти всегда торжествует, а зло наказывается, то в действительности так бывает не всегда. Думаю, повесть «Белый пароход» интересна еще и тем, что в ней одновременно сосуществуют и современная жизнь, и древняя легенда, причем проблема добра и зла разрешается отлично от привычного исхода.

Прочитать повесть онлайн можно здесь.

2 Роман «Сынган кылыч» («Сломанный меч») Тологона Касымбекова.

Сложно складывался для кыргызов исторический путь к независимости. «Сломанный меч», повествуя нам о бурных и сложных исторических событиях в период вхождения Киргизии в состав России, напоминает о том, что мы должны как никогда бережно относиться к своей истории.

Такого уровня исторических произведений в кыргызской литературе мало. Знание своей истории — залог будущего.

Прочитать роман можно здесь.

3 Повесть «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя.

— Эх, был бы со мной мальчик!

— Но мальчика с тобой нет, — думал он. — Ты можешь рассчитывать только на себя, и хоть сейчас и темно, лучше бы ты попытался достать ту, последнюю лесу, перерезать ее и связать два запасных мотка…

Какие простые слова. Как много ценного в этих словах.

— Рыба, — позвал он тихонько, — я с тобой не расстанусь, пока не умру…

Для многих, в том числе и для меня, это очень сильное произведение. Из тех, которые нужно читать между строк. Роза Айтматова

Художественная сила повести заключается в показе внутренней силы человека и его умения осознавать не только красоту и величие окружающего мира, но и своего места в нем.

Человек всегда должен уметь побеждать, несмотря ни на какие трудности в жизни.

Не случайно Эрнесту Хемингуэю в 1954 году присуждена Нобелевская премия по литературе «за повествовательное мастерство, продемонстрированное в «Старике и море», а также за влияние на современную прозу».

Прочитать повесть онлайн можно здесь.

4 Книга «1916. Дневники. Письмо Сталину» Жусупа Абдрахманова.

«По воле «судеб» я оказался свидетелем событий величайшей исторической эпохи. Поэтому исторически небезынтересна фиксация того, что ты видел, пережил, перечувствовал за каждый день. Это можно сделать при помощи дневника, и я постараюсь сделать. Правда, я это делаю с большим опозданием, но лучше поздно, чем никогда», — писал Жусуп Абдрахманов.

«Моему дневнику… Ты отныне мой единственный, верный и молчаливый друг. Верный до поры и до времени. Ты верный мне до тех пор, пока в моих руках, а можешь стать предателем, когда перейдешь в чужие руки. Последняя возможность не исключена, но все же я от тебя не буду скрывать ничего. Я расскажу тебе мысли и переживания не только политического деятеля, но и просто смертного человека», —

Читая дневники Абдрахманова, представляешь, какова была жизнь нашего общества в тридцатые годы прошлого столетия. Окунаешься в то непростое для нашего народа время, история которого долгие годы искажалась и всячески скрывалась от общества. Роза Айтматова

Между этих очень личных строк чувствуешь масштабность Абдрахманова как государственника, который верой и правдой служил стране ради ее процветания.

Размышления Жусупа Абдрахманова, его переживания за будущее страны, активная работа по созданию и укреплению нашей государственности должны служить ярким примером для нынешнего поколения. Роза Айтматова

Ведь они являются напоминанием всем о том, что в те страшные 1930-е годы часть поколения пожертвовала собой ради нашего будущего, положив на этот ужасающе жестокий алтарь свои молодые головы. Нам всем необходимо помнить об этом.

Прочитать некоторые письма можно здесь.

5 Повесть «Кылы узулгон комузум» («Комуз мой с оборванными струнами») Тенти Адышевой.

Жизнь известной поэтессы Тенти Адышевой в нашей истории занимает особое место. Описывая свою жизнь, она захватила период подъема кыргызской литературы времен Жоомарта Боконбаева, Мукая Элебаева, Аалы Токомбаева, Жусупа Турусбекова, Темиркула Умөталиева, Кубанычбека Маликова, Алыкула Осмонова, Тугелбая Сыдыкбекова.

Как поэт, она сумела свои воспоминания описать в поэтическом ключе, чем и вызывает огромный читательский интерес.

У кыргызов женщина всегда играла особую роль. Тенти Адышева — одна из таких ярких личностей, которая оставила неизгладимый след в нашей памяти.

Если учесть, что формирование ее личности проходило в сложных обстоятельствах тоталитарного режима советской власти, ее жизненные позиции и судьба могут служить ярким примером для молодого поколения. Роза Айтматова

Повесть «Комуз мой с оборванными струнами» была дважды переиздана, мгновенно расходилась и стала библиографической редкостью. В ней на великолепном литературном кыргызском языке даны живые портреты «Могучей кучки» великих личностей — основоположников кыргызской литературы, культуры, искусства и науки.

Жоомарта Боконбаева называли кыргызским Пушкиным, а Тенти Адышеву называют кыргызской Анной Ахматовой.

К сожалению, в свободном доступе книг Тенти Адышевой нет.