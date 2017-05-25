В городе Ош два школьника угнали без ведома родителей машины, разъезжали с одноклассниками по городу, но сотрудники милиции их задержали. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдрахманов.
По его словам, у ребят нет водительских прав. Машины поставлены на штрафстоянку.
На 15.00 в общеобразовательных организациях все мероприятия по празднованию Последнего звонка завершены без правонарушений. По всей республике проходят рейды.
Он добавил, что во всех парковых зонах усилены наряды сотрудников милиции. К охране общественного порядка привлечено более 4 тысяч сотрудников милиции. Работа будет продолжаться до завтрашнего дня.