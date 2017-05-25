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Общество

В городе Ош два школьника угнали без ведома родителей машины

В городе Ош два школьника угнали без ведома родителей машины, разъезжали с одноклассниками по городу, но сотрудники милиции их задержали. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдрахманов.

По его словам, у ребят нет водительских прав. Машины поставлены на штрафстоянку.

На 15.00 в общеобразовательных организациях все мероприятия по празднованию Последнего звонка завершены без правонарушений. По всей республике проходят рейды.

«Только по Бишкеку составлено свыше 50 административных протоколов, на штрафстоянку поставлено 10 машин за автохулиганство и вождение автотранспорта в колоннах, превышающих 5 единиц транспорта. Проверяются лимузины и другие машины, в которых находятся выпускники школ. Кто-то ремень безопасности не пристегнул, в других случаях из окон и люков машин выглядывают», — сказал Азамат Абдрахманов.

Он добавил, что во всех парковых зонах усилены наряды сотрудников милиции. К охране общественного порядка привлечено более 4 тысяч сотрудников милиции. Работа будет продолжаться до завтрашнего дня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52749/
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