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Общество

Ни медицина, ни правоохранительные органы не знают, как бороться со спайсом

Ни медицина, ни правоохранительные органы не знают, как бороться со спайсом. Об этом сообщил сегодня на форуме «Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы» эксперт Александр Зеличенко.

По его словам, потребление традиционных наркотиков сокращается. «Марихуана, героин еще превалируют, но они отходят на второй план. Они всегда останутся в обращении, как дорогое вино. Но появились жесткие синтетические наркотики — спайсы. Они наносят стремительный ущерб физическому здоровью, быстро разрушая внутренние органы. Ни медицина, ни правоохранительные органы не готовы к этому не только в Кыргызстане, но и во всем мире», — сказал Александр Зеличенко.

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Он добавил, что единственный способ борьбы — раннее оповещение.

«Пока мы еще не имеем столько жестких наркотиков, нужно проводить разъяснительную работу. Ингредиенты для спайса можно приобрести в хозяйственном магазине или аптеке. Сбыт производится через Интернет. Контролировать этот процесс невозможно. Нас засыпают страшилками о росте посевов опийного мака, вкладывают в борьбу миллионы. А синтетические наркотики куда опаснее. Правоохранительные органы не потянут эту работу. ОДКБ должна подключиться. Можно создать экспертную группу, которая проведет мозговой штурм. Возможно, мы сможем сработать на опережение», — предложил эксперт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52710/
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