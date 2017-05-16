В школах Бишкека родители сдают до 5 миллионов сомов в год. Узаконить взносы?

Май — последняя пора проведения школьных собраний и добровольно-принудительных сборов. Некоторые родительские комитеты на конец года предусмотрели приятный «бонус»: «Чтобы не собирать снова родительское собрание, просто сдаем на ремонт».

Помогите как можете!

По закону школы обязаны провести общественное слушание о расходовании внебюджетных средств до 1 августа года, следующего за отчетным.

По словам специалиста Института политики развития Султана Майрамбекова, одни общеобразовательные организации подходят к этому вопросу серьезно — проводят слушания, расписывая буквально все до копейки, другие — для галочки, поверхностно. Озвучили общие суммы, а о миллионе в прочих расходах в деталях не рассказали.

Чем подробнее отчет, тем меньше вопросов и выше доверие у родителей. Султан Майрамбеков

Законодательство позволяет школам получать добровольные взносы. Но на практике это делается в принудительном порядке. Фамилии тех, кто не сдал деньги, перечисляют в родительских чатах, и, что еще хуже, учителя напоминают детям на уроках.

Суммы сборов варьируются. По словам Султана Майрамбекова, в одной из бишкекских школ за 2016 год собрали около 5 миллионов сомов. Большую часть направили на ремонт и хознужды, доплаты и премии учителям, взносы в Соцфонд. И весьма скромную часть собранных средств — 53 тысячи сомов — на стипендии учащимся. И на том спасибо.

«Почти 5 миллионов сомов для одной школы — это много. Но это столица. В сельских школах собирают в разы меньше — до 100 тысяч сомов. И эти деньги идут в основном на ремонт, — отметил Султан Майрамбеков. — Когда мы проводили первые общественные слушания по бюджету школ в сельских регионах несколько лет назад, ставили цель снизить сумму добровольных взносов. Но после обсуждения родители пришли к обратному выводу и повысили сумму сборов с 70 до 120 сомов. Сделали это ради своих же детей, поскольку средств из республиканского бюджета не хватает».

Взятку с помощью перепутал?

Недавно скандальное заявление сделал депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков, признавшись, что дал взятку при устройстве своего ребенка в Национальную компьютерную гимназию № 5 в Бишкеке.

«Никто с него денег не требовал, тем более если он депутат, — заявил ИА «24.kg» директор гимназии Мурат Джумалиев. — Просто мы просим всех родителей оказать спонсорскую помощь. Добровольно. Момбеков откликнулся. И в сентябре 2015-го, когда его ребенок к нам пришел, он добровольно внес на банковский счет 5 тысяч сомов».

Джумалиев напомнил, что раньше в республике был единый потребительский взнос — 120 сомов. «Если бы взносы узаконили, то и головной боли у нас не было бы. Все средства пошли бы через казначейство. Сейчас без родительской поддержки школа выжить не может, родители даже учителям доплачивают», — сказал Мурат Джумалиев.

Признать очевидное

По сведениям управления образования мэрии Бишкека, в течение 2015/2016 учебного года на специальные счета от родителей поступило более 95 миллионов сомов.

В марте 2017-го на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению прозвучала рекомендация правительству Кыргызстана разработать и утвердить положение о потребительских взносах на образовательные услуги.

В частности, предлагалось установить единый размер годичного взноса в 1,2 тысячи сомов для Бишкека (с учетом социального положения родителей учащихся).

По словам депутата ЖК Евгении Строковой, предложение поступило от нескольких нардепов. «Но на самом деле это сделать невозможно: по Конституции образование бесплатное, — сказала она ИА «24.kg». — Если мы определим размер официального взноса, получится, что мы признаем платное образование».

А какой смысл обманывать самих себя и скрывать то, что есть? Деньги в школу несут все родители — в принудительном или добровольном порядке.

Взносы есть, но они идут не в школу, а на счет. Не надо путать. Без этих денег образование не выживет, это факт. Вы можете не сдавать деньги, это ваше право. Но для своих же детей это нужно. Евгения Строкова

«Инициатива узаконить взнос больше не обсуждается. Хотя это было бы удобно, и легче контролировать расход в школах, насколько прозрачно это делается», — признает нардеп.

«Утвердить единый потребительский взнос, наверное, было бы правильным. Он когда-то был в размере 160 сомов. Должна быть какая-то нормативная правовая база, которая бы эту деятельность как-то регулировала, — отметила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева. — Сегодня эту деятельность регулирует закон о некоммерческих организациях, согласно которому действуют так называемые родительские фонды и объединения».

«Однако со стороны родителей постоянно возникают недовольства, потому что они не информированы, какие деньги привлекаются в школу и на что расходуются. Но есть и другой вариант: развивать институт попечительства. В мировой практике это принято. Я сама член попечительского совета в университете. Очень хорошая практика. Один раз в год мы собираемся и обсуждаем, какие привлекаются средства из бюджета и извне, полностью расписываем, на что деньги будут расходоваться, и принимаем коллегиальное решение».

Попечительские советы и сегодня созданы, но они не работают так, как хотелось бы. Они номинальные. Гульмира Кудайбердиева

При этом министр напоминает, что по Конституции образование пока остается бесплатным. «И категорически недопустимо, чтобы дети были вовлечены в привлечение каких-либо денег. Независимо от возможностей, от социального положения дети обязаны учиться, а мы — создавать для них условия», — резюмировала министр.