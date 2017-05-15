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Общество

Госпредприятия по проверке аттракционов в Кыргызстане нет

Госпредприятия по проверке аттракционов в Кыргызстане нет. Об этом ИА «24.kg» сообщила замначальника управления Госэкотехинспекции по городу Ош Курванбу Раимова.

Напомним, в городе Ош в парке Навои обрушилась карусель, пострадали восемь человек. Мэрия южной столицы создала специальную комиссию по расследованию причин случившегося и проверке всех аттракционов на соответствие техническим стандартам и нормам безопасности.

Проверка аттракционов не относится к нашей компетенции. Мы проверяем парки только на предмет пожарной безопасности, чтобы деревья не вырубали.

Курванбу Раимова
«Есть международное объединение экспертных организаций и органов по сертификации «Эксперт холдинг». В Бишкеке есть представительство этой организации. Ее специалистов руководители парков приглашают каждый год проверять карусели. В 20-х числах апреля представитель парка Навои представил сертификат о проверке, сказали, что все якобы в норме. Но официальное заключение ОсОО «Балдар келечеги» еще не представили», — сказала Курванбу Раимова.

Парк имени Навои с февраля 2016 года находится в аренде у ОсОО «Балдар келечеги».

Ранее старший госинспектор Госэкотехинспекции по Бишкеку Болот Ибраев сообщал, что в законе о промышленной безопасности указано общее понятие «аттракционы», но подзаконных актов нет. Поэтому представители Госэкотехинспекции не проверяют их состояние.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51719/
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