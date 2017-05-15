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Общество

В больнице города Ош остаются трое пострадавших при обрушении аттракциона

В Ошской городской клинической больнице остаются три пациента, пострадавших при обрушении аттракциона. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Минздрава.

По их данным, всего накануне за медицинской помощью обратились 8 человек. Пятеро из них получили амбулаторную помощь, их отпустили домой.

«Троих госпитализировали, детей среди них нет. Состояние этих пациентов средней тяжести, в реанимации никого нет. Одна больная находится в отделении нейрохирургии, остальные — в отделении травматологии», — проинформировали в ведомстве.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил техники безопасности».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51694/
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