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Общество

После ЧП в городе Ош проверят все аттракционы

Мэрия города Ош создала специальную комиссию по расследованию причин обрушения одного из аттракционов в парке Навои.

По данным пресс-службы ошского муниципалитета, с февраля 2016 года парк имени Навои находится в аренде у ОсОО «Балдар келечеги».

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Согласно договору, арендатор обязуется провести все необходимые мероприятия по соблюдению архитектурных, санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных, технических норм и правил соблюдения безопасности объектов на территории парка.

В мэрии подчеркивают: все аттракционы парков города Ош проверят на соответствие техническим стандартам и нормам безопасности. Ситуация находится под личным контролем мэра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51698/
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