В Бишкеке появится уникальное колесо обозрения

В Бишкеке появится новое уникальное колесо обозрения. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор парка имени Панфилова Дмитрий Петров.

По его словам, работы по его установке уже ведутся, фундамент закончен, и в ближайшие недели начнется монтаж. Оборудование доставлено в Кыргызстан еще в прошлом году.

Новое колесо отвечает всем современным требованиям безопасности и качества. Произведено в России, 50 метров в высоту (почти в 2 раза больше прежнего). Оно имеет остекленные кабинки, систему отопления и кондиционирования.

«Мы изначально отказались от китайского производителя. Проект эксклюзивный, сделали упор на качество, чтобы гарантировать полную безопасность. Мы надеялись запустить колесо как можно раньше, но погода вносит свои коррективы. Весна была поздняя. Надеемся, что летом оно заработает, крайний срок — к Дню независимости. Катание, естественно, будет дороже, но ценовая политика еще не обсуждалась», — сказал Дмитрий Петров.

«Думаю, будут льготы. Два года подряд мы проводим акцию во время сезона — по определенным дням были 50-процентные скидки для всех желающих, независимо от возраста. В этом году льготы также будут обязательно. Мы ориентированы на многодетные и малообеспеченные семьи», — отметил директор парка.

Сегодня в день рождения Бишкека в парке имени Панфилова открывается новый детский аттракцион для самых маленьких посетителей. С 12.00 до 13.00 — выступление духового оркестра, с 15.00 до 18.00 — праздничный концерт.

По словам Дмитрия Петрова, аттракционы проверяют ежегодно перед началом открытия сезона. В 2017-м сертификаты о проверке они получили 2 апреля.