В Бишкеке появится уникальное колесо обозрения

В Бишкеке появится новое уникальное колесо обозрения. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор парка имени Панфилова Дмитрий Петров.
По его словам, работы по его установке уже ведутся, фундамент закончен, и в ближайшие недели начнется монтаж. Оборудование доставлено в Кыргызстан еще в прошлом году.
Новое колесо отвечает всем современным требованиям безопасности и качества. Произведено в России, 50 метров в высоту (почти в 2 раза больше прежнего). Оно имеет остекленные кабинки, систему отопления и кондиционирования.
«Думаю, будут льготы. Два года подряд мы проводим акцию во время сезона — по определенным дням были 50-процентные скидки для всех желающих, независимо от возраста. В этом году льготы также будут обязательно. Мы ориентированы на многодетные и малообеспеченные семьи», — отметил директор парка.
Сегодня в день рождения Бишкека в парке имени Панфилова открывается новый детский аттракцион для самых маленьких посетителей. С 12.00 до 13.00 — выступление духового оркестра, с 15.00 до 18.00 — праздничный концерт.