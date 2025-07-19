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Общество

Пляж усыпан саранчой, сообщают отдыхающие в Караколе

Пляж озера Иссык-Куль в Караколе (на дачах) усыпан саранчей. Об этом сообщает пользователь Instagram Анна Барвенко.

«Честно говоря, не знаю, что это было — саранча или кузнечики. Но они огромные, коричневые, с красными крыльями — и, да, они добрались до Иссык-Куля. Весь пляж был усыпан. Кто-то игнорировал и спокойно купался, а мы не смогли выдержать даже пары минут. Они прыгали, летали, попадали в рот, били по лицу, садились на все подряд. Это было нечто. Кошмар», — написала блогер.

Минсельхоз КР сообщал, что раннее наступление весны, засуха и аномально высокая температура в мае способствовали массовому размножению саранчи в исторически очаговых районах. В 2025-м отмечены массовые вспышки в местах, где их не было последние 12-20 лет.

По состоянию на 2 июля, специалисты департамента химической обработки, защиты и карантина растений совместно с представителями местных органов власти провели обследование около 145 тысяч гектаров территории по всей республике. Из них на площади 103,7 тысячи гектаров обнаружили вредоносную саранчу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336831/
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