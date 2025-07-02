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Общество

В КР на площади более 103 тысяч гектаров обнаружена вредоносная саранча

Вредоносная саранча ежегодно представляет собой значительную угрозу для сельского хозяйства страны, снижая урожайность и создавая риски для продовольственной безопасности. В этом году первое появление саранчи зафиксировано 3 апреля в Ноокенском районе Джалал-Абадской области, а в Чуйской области — 3 мая — в Панфиловском районе. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, раннее наступление весны, засуха и аномально высокая температура в мае способствовали массовому размножению саранчи в исторически очаговых районах. В 2025-м отмечены массовые вспышки в местах, где их не было последние 12-20 лет.

По состоянию на 2 июля специалисты департамента химической обработки, защиты и карантина растений совместно с представителями местных органов власти провели обследование 144 тысяч 673 гектаров территории по всей республике.

Из них на площади 103 тысячи 696 гектаров обнаружена вредоносная саранча.

На сегодня химическая обработка проведена на площади 92 тысячи 709 гектаров, что составляет 90 процентов от выявленных очагов саранчи. В Баткенской и Таласской областях работы по борьбе завершены, в Ошской и Джалал-Абадской будут завершены в течение текущей недели, а в Чуйской (Суусамырская долина) и Нарынской областях работы продолжаются.

Ситуация находится под полным контролем департамента. При этом необходимые пестициды, горюче-смазочные материалы и прочие материалы обеспечены в полном объеме.

Также отмечается, что с 27 по 31 мая специалисты по защите растений Кыргызстана и Узбекистана совместно проводили обследования и мониторинг очагов вредоносной саранчи в приграничных районах двух стран с целью координации борьбы.

В трансграничных исследованиях приняли участие специалисты Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, а также представители Агентства карантина и защиты растений РУз из Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. По результатам обследований в приграничных районах нет угрозы миграции саранчи в КР и нанесения ущерба сельскому хозяйству.

Со 2 по 5 июня совместно с комитетом Государственной инспекции агропромышленного комплекса Казахстана проведены исследования и мониторинг очагов саранчи на приграничных территориях Кыргызской Республики (Таласская и Чуйская области) и Жамбылской области РК.

Цель данных мероприятий — совместная борьба с вредителями, оперативный обмен информацией и предотвращение миграции саранчи, чтобы защитить сельскохозяйственные растения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334943/
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