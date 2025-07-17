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Общество

Мэру Оша признались в любви и назвали «скакуном»

В городе Ош 16 июля состоялась торжественная церемония передачи 9-этажного 96-квартирного жилого дома на улице Краснофлот, дом № 5, построенного в рамках ипотечной программы мэрии.

В церемонии приняли участие мэр города Ош Женишбек Токторбаев, председатель Ошского городского кенеша Болот Баетов, руководители учреждений и предприятий, а также жители, получившие жилье в новом микрорайоне.

Состоялась театрализованная постановка «Что было 50 лет назад» в исполнении молодых актеров, окончивших Высшее театральное училище имени Щепкина. Затем выступили народные артистки КР Назира Мамбетова и Джамиля Сыдыкбаева, которые поблагодарили мэра, отметив, что предоставление квартир 22 молодым выпускникам театрального училища повторилось спустя 50 лет.

Затем мэр города Женишбек Токторбаев поздравил владельцев многоквартирного дома и отметил, что обеспечение жителей города жильем — одно из главных направлений работы мэрии.

В ходе торжественного мероприятия известная актриса Назира Мамбетова в беседе с мэром Оша отметила, что следит за его работой по телевизору, призналась ему в любви и большом уважении и назвала его «күлүксүз» (дословно «скакуном»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336565/
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