Мэр Оша вручил выпускникам театрального училища имени Щепкина ключи от квартир

В рамках ипотечной программы мэрии города Ош завершено строительство и состоялась торжественная сдача девятиэтажного жилого дома на улице Краснофлотской. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

В мероприятии приняли участие мэр Оша Женишбек Токторбаев, председатель Ошского городского совета Болот Баетов, руководители учреждений и предприятий, а также жители, получившие квартиры в новом доме.

«По такому случаю, выпускники Высшего театрального училища имени Щепкина организовали концерт. В последний раз молодые актеры получали квартиры 50 лет назад. Мэр города вручил ключи 22-м выпускникам училища, многодетным семьям и гражданам, чьи дома были снесены под городские строительные проекты», — говорится в сообщении.