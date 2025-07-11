Фермер из села Шамалды-Сай Джалал-Абадской области столкнулся с неожиданной находкой во время обычного сенокоса. В одном из тюков сена он обнаружил варана.

На фото видно, что варан попал в пресс-подборщик. Животное, судя по всему, случайно попало в сено во время сбора. Специалисты предполагают, что это мог быть серый или пятнистый варан — виды, которые редко, но встречаются на юге Кыргызстана, особенно в жаркое время года.

Фото из социальных сетей. Огромный варан в тюке сена. Неожиданная находка в Шамалды-Сае

Экологи советуют в подобных ситуациях сохранять спокойствие: вараны, несмотря на грозный вид, редко представляют угрозу человеку.