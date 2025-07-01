После обысков в офисе «Sputnik Азербайджан» возбуждено уголовное дело

Министерство внутренних дел Азербайджана возбудило уголовное дело по итогам обысков, проведенных 30 июня в Баку в офисе российского издания «Sputnik Азербайджан», сообщает Meduza со ссылкой на агентство АПА.

Расследование проводится по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. В ходе оперативных мероприятий задержаны семь человек: двое арестованы, пятеро привлечены к уголовной ответственности, рассказали в МВД.

Напомним, 30 июня задержали двух человек в офисе «Sputnik Азербайджан». Само агентство, как отмечалось, еще в феврале 2025 года было лишено рабочей аккредитации в стране. Азербайджанские СМИ называли задержанных агентами ФСБ.

Читайте по теме Скандал между Азербайджаном и РФ. Баку отменил все мероприятия по линии Москвы

Задержаны глава редакции «Sputnik-Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 1 июля выразил надежду на то, что журналисты в ближайшее время будут освобождены.

Очередной виток напряжения в отношениях между Москвой и Баку наблюдается с 27 июня, когда в Екатеринбурге прошли облавы на азербайджанцев. В ходе них были «жестоко убиты» два человека, заявляют в Баку. Кроме того, Кремль ранее оставил без ответа требования Азербайджана признать вину за сбитие самолета Azerbaijan Airlines над Грозным в декабре 2024 года.