Подкомитет ООН по предупреждению пыток (ППП) выражает глубокую обеспокоенность в связи с решением Кыргызстана упразднить независимый мониторинговый орган — Национальный центр по предупреждению пыток (НЦПП) без публичных консультаций и прозрачности.

В организации напомнили, что парламент страны возобновил решение об упразднении НЦПП и передаче его мандата институту омбудсмена в соответствии с новым конституционным Законом «Об акыйкатчи».

Подчеркивается, что, несмотря на ранее данные заверения о намерении провести консультации с ППП в ходе переговоров на высоком уровне, состоявшихся на прошлой неделе, парламент в беспрецедентном порядке принял закон, объединив второе и третье чтения 25 июня, без проведения таких консультаций.

«Упразднение независимого механизма по предупреждению пыток и передача мандата институту омбудсмена, который по-прежнему не соответствует Парижским принципам, причем без каких-либо четких положений о том, как именно акыйкатчи будет реализовывать данный мандат, являются серьезным шагом назад», — заявила председатель подкомитета Мария Луиза Ромеро.

Она добавила: наибольшую обеспокоенность вызывает то, что все это происходит в условиях совершенно непрозрачного процесса — без публичных консультаций, взаимодействия с заинтересованными сторонами и даже без обнародования текста поправок.

«Это явно несовместимо с требованиями Факультативного протокола к Конвенции против пыток», — заметила Мария Луиза Ромеро.

НЦПП создан в 2012 году в соответствии с национальным законодательством для выполнения обязательств, взятых Кыргызской Республикой в связи с присоединением к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток в 2008-м, и с того времени действует в качестве национального превентивного механизма страны.

«Примечательно, что значимость НЦПП признается не только подкомитетом, в том числе его деятельность по предупреждению пыток и жестокого обращения, вклад в защиту прав человека в КР и влияние в регионе в целом. Верховный комиссар ООН по правам человека, посетивший Кыргызскую Республику в марте 2025 года, особо отметил, что Национальный центр по предупреждению пыток является образцом для региона Центральной Азии, поскольку это единственный независимый национальный орган по правам человека, соответствующий международным стандартам», — напомнила председатель подкомитета.

Мы призываем все органы власти КР остановить этот курс действий и начать взаимодействие с Подкомитетом по предупреждению пыток с целью выработки конструктивных подходов к поддержке и укреплению деятельности НЦПП в интересах всех жителей республики. Мария Луиза Ромеро



Делегация ППП для переговоров на высоком уровне в составе Элины Штейнерте (глава делегации и заместитель председателя по вопросам национальных превентивных механизмов) и Ники Кварацхелии (докладчик по Кыргызстану) посетила Бишкек с 25 по 27 июня.

Ранее омбудсмен Джамиля Джаманбаева сообщила, что после подписания законопроекта президентом и вступления его в силу разработают план и программу по интеграции НЦПП в институт.

В КР более 70 активистов подписали петицию к главе государства о сохранении Национального центра по предупреждению пыток.