В КР разработают программу по интеграции НЦПП в институт омбудсмена

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева встретилась с делегацией Подкомитета ООН по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Она приняла заместителя председателя Подкомитета ООН Элину Штейнерте и докладчика по Кыргызстану Нику Кварацхелию, которые прибыли в Бишкек с рабочим визитом.

Во время встречи обсуждались национальные превентивные механизмы против пыток, выполнение КР своих обязательств в рамках Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток, а также недавно принятый Жогорку Кенешем конституционный Закон «Об омбудсмене».

Джамиля Джаманбаева отметила, что регулирование деятельности акыйкатчи на уровне конституционного закона прежде всего укрепит правовой статус института как конституционного органа по защите прав человека, расширит его полномочия и улучшит правоприменительную практику в данной сфере.

Она подчеркнула, что после присоединения Национального центра по предупреждению пыток (НЦПП) к институту омбудсмена работа в этом направлении усилится.

«Национальный превентивный механизм будет продолжен в новом качестве — в рамках расширенного мандата института акыйкатчи с сохранением принципов независимости, оперативности и приверженности международным стандартам», — заявила омбудсмен.

Она сообщила, что за последние четыре года в институт поступили 81 жалоба на применение пыток (в том числе 36 — в 2024-м), а также 533 жалобы на условия содержания в закрытых учреждениях.

Джамиля Джаманбаева заметила, что институт также активно ведет профилактическую работу по предотвращению пыток и жестокого обращения.

«Например, в прошлом году институт провел 258 мониторингов и инспекций СИЗО, ИВС и учреждений пенитенциарной системы. В первом квартале 2025-го проведено 83 подобных мероприятия. По итогам проверок в 2024 году в госорганы направлено 36 актов реагирования. В результате к ответственности привлечено 16 сотрудников правоохранительных органов.

В соответствии со статьей 8 Закона «Об омбудсмене» акыйкатчи имеет право беспрепятственно посещать места содержания задержанных, предварительного заключения, исполнения наказаний, принудительного лечения и перевоспитания, включая психиатрические учреждения.

Заместитель председателя Подкомитета ООН Элина Штейнерте отметила, что Кыргызстан, будучи одной из 90 стран — участниц Факультативного протокола, взял на себя обязательства в борьбе против пыток.

«В законопроекте указано, что функции НЦПП переходят к институту омбудсмена, но отсутствуют четкие определения. Нас также тревожит зависимость акыйкатчи от парламента: если депутаты не одобрят ваш доклад, вы покидаете пост. А это может повлечь смену руководства и в превентивном механизме, что недопустимо. НЦПП должен оставаться независимым органом. Вы охватываете широкий спектр прав человека, а НЦПП имеет узкую специализацию», — заявила она.

Элина Штейнерте также добавила, что КР как суверенное государство сама вправе решать, в каком формате будет функционировать национальный превентивный механизм.

«Мы готовы вас поддержать. Важно, чтобы «сердце» Факультативного протокола продолжало биться в Кыргызстане. Даже если законопроект будет принят и НЦПП станет частью структуры омбудсмена, то механизм должен оставаться автономным. Мы готовы сотрудничать, чтобы в стране продолжал действовать национальный механизм», — заключила она.

Джамиля Джаманбаева сообщила, что после подписания законопроекта президентом и вступления его в силу разработают план и программу по интеграции НЦПП в институт.