Более 70 активистов подписали петицию к президенту КР о сохранении НЦПП

В своем обращении активисты отметили, что с большим разочарованием приняли решение Жогорку Кенеша о принятии в третьем чтении проекта конституционного закона «Об акыйкатчи (омбудсмене) КР» от 25 июня 2025 года, предусматривающего ликвидацию Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (НЦПП).

«Этот шаг затрагивает не столько судьбу этого института, сколько судьбы тысяч людей, находящихся в местах несвободы. Он имеет критическое значение в том, как государство будет слышать голос тех, чьи страдания и призывы о помощи часто остаются только за закрытыми дверями государственных учреждений.

Согласно статьям 64 и 70 Конституции, вы, как президент страны, являетесь единственным лицом, обладающим правом наложить вето или вернуть законопроект на повторное рассмотрение, если выявлены противоречия Основному закону или международным договорам, участником которых является Кыргызстан. В данном случае такие основания налицо», — считают активисты.

В петиции отмечается, что в 2012 году Кыргызская Республика создала уникальный для региона орган — национальный превентивный механизм, подтверждая тем самым, что государство не будет мириться с пытками, а будет последовательно бороться с ними и предотвращать их.

«Решение о создании отдельного органа, а не модели омбудсмен плюс, продиктовано желанием создать эффективный государственный механизм, который будет полностью юридически, функционально и финансово независимым. За 12 лет своей деятельности Национальный центр по предупреждению пыток провел более 12 тысяч визитов в места лишения свободы, большая часть которых — внезапные. Центр задокументировал свыше 1 тысячи 700 случаев пыток и жестокого обращения, подготовил более 700 рекомендаций, из которых около 60 процентов исполнены государственными органами.

Благодаря настойчивой и системной работе центра в десятках учреждений достигнуты кардинальные улучшения условий содержания — от санитарных условий до соблюдения базовых прав человека. Условия в учреждениях, находящихся под мониторингом, стали соответствовать минимальным стандартам содержания согласно Уголовно-исполнительному кодексу и Правилам Нельсона Манделы», — говорится в обращении.

Активисты отмечают, что политическая воля изменилась, и гражданам КР, оставшимся на попечении государства в закрытых учреждениях, стало уделяться должное внимание, значительно отличавшееся от прежнего: тюремное население в республике сократилось с 18 тысяч до 6 тысяч 200 человек, число женщин в местах лишения свободы снизилось с 800 до 200. Закрыты четыре колонии-поселения с наиболее тяжелыми условиями содержания; в трех оставшихся началась модернизация.

«Построены новые учреждения: СИЗО в Джалал-Абаде и колония-поселение в Базар-Коргоне. В колонии в селе Беловодском завершен капитальный ремонт и условия содержания приведены к стандартам, исключающим жестокое и унижающее достоинство обращение. Детская колония готовится к закрытию, и дети будут переведены в условия, соответствующие международным стандартам. Трудно переоценить усилия НЦПП в консолидации работы ряда государственных органов для проверки фактов получения лицами, содержащимися в следственных изоляторах, исправительно-воспитательных колониях всех закрытых учреждений, социальных выплат, пособий, пенсий, а также льгот, предусмотренных Программой государственных гарантий, и инициации первичной регистрации, приеме документов (паспортов, свидетельств о рождении, пособий по инвалидности и возрасту, пенсий) на осужденных, что отражено в годовых отчетах за 2020-2022 годы», — говорится в петиции.

Активисты считают, что благодаря усилиям центра улучшен доступ к медицинской помощи за счет ресурсов гражданского здравоохранения, в рамках реформ тюремного здравоохранения построена новая больница в системе ГСИН, расширена возможность получения медицинской помощи внутри пенитенциарной системы гражданскими врачами. Кроме того, НЦПП внедрил на практике международные стандарты медицинского документирования пыток и насилия (на основе принципов Стамбульского протокола).

«Все эти результаты — не абстрактные достижения, а конкретные, жизненно важные изменения для людей. Они стали возможны благодаря независимому мандату НЦПП, его системной работе и поддержке государства, последовательно и неустанно демонстрировавшего политическую волю к достижению нулевой терпимости к пыткам. Упразднение НЦПП обнуляет эти усилия, а признанный на международном уровне вклад Кыргызстана в борьбу с жестоким обращением рискует оказаться обесцененным», — подчеркивается в обращении.

В 2024 году, по официальным данным, зафиксировано 151 обращение по фактам пыток. В 95 процентах этих случаев отказано в возбуждении уголовного дела. Только два дела дошли до суда.

«В то же время именно благодаря внезапным и независимым проверкам НЦПП выявлено более 300 случаев жестокого обращения. Фиксируются смерти в СИЗО, несоответствие медицинских заключений, рост насилия в отношении женщин, детей, уязвимых групп. Все это убедительные доказательства того, что эффективный мониторинг жизненно необходим. И пока такую функцию исполняет только НЦПП.

Положение о ликвидации НЦПП добавлено лишь ко второму чтению законопроекта, без предварительного обсуждения ни на профильных комитетах, ни с гражданским обществом, ни с самим центром. Проект закона не содержит переходных положений, не определена судьба текущих дел, графиков мониторинга, и, главное, люди в СИЗО и колониях останутся без посещений. Жалобы — без реакции. Случится правовой и институциональный вакуум в одной из самых чувствительных сфер. Нельзя разрушать действующий механизм без четкого плана перехода», — полагают активисты.

Подписавшие петицию призывают главу государства сохранить НЦПП как отдельный институт, как наиболее эффективный механизм предотвращения пыток.