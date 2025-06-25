Концепцию переписали. ЖК поддержал ликвидацию Наццентра по предупреждению пыток

На заседании Жогорку Кенеша депутаты поддержали ликвидацию Национального центра по предупреждению пыток. За проголосовали 62 нардепа, 6 — против.

Указанную норму инициаторы заложили в проекте конституционного закона «Об акыйкатчи».

Нардеп Дастан Бекешев подчеркнул, что изначально в концепции законопроекта нормы об упразднении НЦПП не было.

«Мы, депутаты V созыва, в 2013 году создали Наццентр по предупреждению пыток, принимали соответствующий закон. За 12 лет он показал свою актуальность. Сотрудники учреждения помогли многим, кто подвергся пыткам, посещали тюрьмы, ИВС, психиатрические учреждения. Сейчас мы ликвидируем центр, но пытки продолжаются. Поэтому я не могу поддержать законопроект», — сказал он.

Парламентарий Гуля Кожокулова отметила, что проект закона, представленный депутатам в первом чтении и сейчас, во втором и третьем чтениях, кардинально отличается.

«В целом в редакционном плане произошла замена проекта закона «Об омбудсмене». Если сравнить два документа, то и концепция нарушается. В статье 26 проекта прописано о признании утратившим силу Закона «О Национальном центре по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». Это введение ввело в заблуждение всех нас. В полномочиях у акыйкатчи — это защита прав граждан. У наццентра совсем другой мандат», — заметила она.

Чингиз Айдарбеков согласился с коллегами и спросил у инициаторов, почему концепция законопроекта изменена.

Один из соавторов Марлен Маматалиев ответил, что ранее создана депутатская комиссия по деятельности Национального центра по предупреждению пыток, в результате чего она внесла предложения об объединении института омбудсмена и наццентра.

«Поэтому мы изучили предложение, поговорили с кабмином и решили объединить два учреждения. Если в будущем работа не сложится, разделим», — сказал он.

Отметим, идею об объединении двух ведомств не раз озвучивал и заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов. Директор НЦПП Бакыт Рысбеков ему уже отвечал: согласно международному договору, Кыргызстан должен создать несколько механизмов против пыток.

Региональное отделение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) для Центральной Азии также выражало обеспокоенность по поводу заявления Эдиля Байсалова и направило вербальную ноту в МИД.