Переход на 12-летку. Что изменится для школьников в сентябре

Кыргызстан переходит на 12-летнее образование. Первые новшества ждут учащихся уже в 2025/26 учебном году, до начала которого меньше трех месяцев. Чего ждать школьникам в сентябре?

Программа для первоклашек

По словам президента Кыргызской академии образования Назиры Дюшеевой, предварительной подготовки первоклассникам не требуется, главное — зарегистрироваться в школу.

Учиться они будут по программе, разработанной на основе действующей программы дошкольной подготовки «Наристе», — ее модернизировали и увеличили с 480 часов до 608.

Занятия с учетом возрастных особенностей детей будут проходить по 35 минут.

Недельная нагрузка составит не 15 часов, как ранее, а 19, или примерно по четыре урока в день при пятидневной учебной неделе.

Увеличение произошло за счет трансформации музыкальной перемены в самостоятельный урок музыки, а также часов по естествознанию.

В первом классе включены следующие предметы: русский/кыргызский язык и чтение, математика, музыка, «Я и мир», физическая культура, изобразительно-художественное творчество и технология.

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«В «Я и мир» входят этика, родиноведение, ОБЖ и естествознание, этот предмет будет с первого по пятый класс. В первом классе появятся новые учебники по математике, — сказала Назира Дюшеева. — В целом учебный процесс будет проходить с помощью интерактивных методов обучения, экскурсий, подвижных игр».

Из-за нехватки мест в столице несколько тысяч первоклассников планируют разместить в зданиях детских садов.

«Конечно, будем стараться максимально размещать детей в зданиях школ. Регистрация еще продолжается. Поэтому окончательных цифр у нас пока нет, все станет известно в августе», — заметила начальник столичного департамента образования Рахат Мусаева.

Новые учебники не для всех

Дети, прошедшие предшкольную подготовку, будут обучаться сразу во втором классе по новой программе. Первая четверть будет адаптационной, чтобы путем наблюдений и бесед учителя смогли понять реальный уровень знаний учащихся.

Педагогу позволят самому регулировать образовательную траекторию учеников. Главное, чтобы сформировали компетенции, заданные стандартами.

Других прыжков через класс, как планировалось ранее, не будет.

Массово перепрыгнуть сразу во второй класс, пройдя предшкольную подготовку, больше не получится. Такая возможность есть только в 2025 году.

Дети, перешедшие традиционным образом из первого класса во второй по системе 11-летнего образования, продолжат учиться по старой программе. Выравнивание по всем предметам у них произойдет только через три года.

Пятые и седьмые классы с сентября тоже перейдут на обучение по новым программам и учебникам. Программы будут интегрированными. К примеру, в пятых классах будет материал пятого и шестого классов.

Большинство учебных программ и предметных стандартов в этом году будут с пометкой переходного периода.

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В беседе с 24.kg Назира Дюшеева подчеркнула, что обновление учебников в пятых и седьмых классах будет поэтапным. В 2025-м подготовят новые книги по математике, английскому языку и естествознанию. Позже — по истории и географии и так далее.

«Для старших классов предусмотрены новые учебники по курсу «Естественные науки», куда включены предметы химия, биология и физика. При этом учителя смогут использовать старые учебники по отдельным предметам. Полностью отказаться от них нельзя, поскольку есть книги, которые соответствуют содержанию предметных стандартов. Существует так называемое фундаментальное ядро по каждой науке, и ни одна часть его не должна выпасть. Педагоги могут использовать учебную литературу по своему усмотрению», — добавила глава КАО.

Переподготовка за свой счет

В новом, 2025/26 учебном году объединять предметы не будут , по-прежнему останутся физика, химия, биология и география. Несмотря на то что новые учебники разработаны по принципу межпредметной интеграции, учителя будут обучать детей согласно традиционному подходу, то есть в одну неделю будут ставить все предметы (физика, химия, биология).

Курс профессиональной переподготовки, по словам Назиры Дюшеевой, займет год или полтора. Только после получения квалификации «Учитель по естественным наукам» педагог получит право вести интегрированные предметы. Но для начала это направление переподготовки должны включить в перечень в высших учебных заведениях.

Проходить переподготовку учителя будут за свой счет.

«Реформа требует изменений. Кто захочет переобучиться и продолжить деятельность в школе, тот сделает это за свой счет. Школы перестраиваются, инфраструктура и содержание меняются, в унисон этому должны двигаться и вузы. Уже в этом году в реестр/перечень направлений подготовки будущих педагогов нужно включить такую квалификацию, как «Учитель по естественным наукам», — сказала Назира Дюшеева.

Что с кадрами?

Однозначного ответа пока нет.

По данным директора Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников (РИПКиППР) Алмазбека Токтомаметова, в этом году для начальной школы нужно 6,8 тысячи учителей. Из них 3 тысячи ранее работали по программе «Наристе» и смогут работать в первых классах.

«Таким образом, мы нуждаемся еще в 3,8 тысячи новых педагогов именно для начальной школы. Планируется закрыть вопрос за счет выпускников вузов и переподготовки кадров на курсах дополнительного профобразования. Кроме того, в планах Министерства просвещения разрешить студентам, начиная с третьего курса, вести уроки в школах. Обсуждается вопрос ведения одним учителем начальной школы сразу двух классов. Некоторые предметы — физкультуру, музыку — они не ведут, поэтому им не так сложно совмещать», — сказал он 24.kg.

Вместе с тем по республике не хватает 947 педагогов по другим предметам. Министерство просвещения планирует решить проблему, как и в предыдущие годы, за счет распределения выпускников бюджетных отделений педагогических вузов.