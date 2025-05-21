Переход на 12-летку. Как будут преподавать физику, химию и биологию в новом году

В новом 2025/26 учебном году объединять предметы не будут, по-прежнему останутся физика, химия, биология и география. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

По данным ведомства, как и в прошлом учебном году, в 7-9-х классах за четырьмя предметами сохраняется по два часа недельной нагрузки.

Уточняется, что химия в программах 12-летней школы начинается с седьмого класса (1 час), а в 8-9-х классах — по 2 часа.

Как и ранее, по этим предметам (физика, химия, биология, география) учителя могут использовать отечественные учебники.

«Новое, что вводится в 2025/26 учебном году, — учебники по физике, химии, биологии от издательства «Маршал Кавендиш» (Сингапур). Несмотря на то что они разработаны по принципу межпредметной интеграции и в одном учебнике содержание по науке, биологии, физике, химии, учителя обучают детей согласно традиционному подходу, то есть в одну неделю ставятся все предметы (физика, химия, биология) и этот учебник используют согласно календарно-тематическому планированию», — пояснили в ведомстве.

Только когда учителя пройдут краткосрочную профессиональную переподготовку и получат диплом о дополнительном профессиональном образовании к имеющемуся у них высшему образованию (по химии, физике, биологии), они беспрепятственно смогут преподавать все предметы естественно-научного направления.

Краткосрочная подготовка начнется поэтапно, путем внедрения как в систему профессиональной переподготовки (для тех, кто уже имеет диплом), а также в систему подготовки педагогических кадров в вузе (путем включения в реестр направлений подготовки дополнительной специальности, например химик с дополнительной специальностью физик).

Ранее сообщалось, что в связи с трансформацией системы школьного образования предусматривается введение нового интегрированного предмета — илим (наука).