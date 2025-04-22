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Общество

14 тысячам первоклассников в Бишкеке придется учиться на базе детсадов

В Бишкеке в случае нехватки мест в школах первоклассников разместят в здании ближайших детсадов. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщила начальник департамента образования Рахат Мусаева.

По ее словам, дети будут приходить по расписанию на несколько часов (уроки по 35 минут). Учебный процесс организуют в две смены.

«В настоящее время статистика по детям может измениться из-за внутренней миграции. Мы ожидаем, что к сентябрю в первый класс поступит 23 тысячи детей, а во второй — 25 тысяч. Всех второклассников планируется полностью разместить на базе школ, а первоклассников — только 9 тысяч, остальные 14 тысяч планируется разместить в зданиях детсадов. Эта цифра может измениться: в настоящее время в школах проводится работа по поиску учебных кабинетов», — сказала Рахат Мусаева.

Ранее она говорила, что дети до обеда будут обучаться по расписанию, а после обеда по желанию родителей могут оставаться в садике до вечера. Теперь, по ее словам, такой возможности не будет.

Всего в Бишкеке 118 муниципальных детских садов. В настоящее время пока не известно, в каких из них организуют учебу для первоклассников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326913/
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