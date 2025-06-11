В Кыргызстане не хватает 947 педагогов. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, каждый год школы подают документы, в которых указывается число недостающих учителей и предметов. На данном этапе сбор информации продолжается, поэтому цифра может измениться.

Министерство просвещения планирует решить проблему нехватки кадров, как и в предыдущие годы, за счет выпускников педагогических вузов.

В рамках программы «Заманбап мугалим» проводится апробация, позволяющая любому желающему стать педагогом. В настоящее время более 60 участников программы проходят тестирование в школах Чуйской области.