Жители Бишкека обратились в мэрию, Жогорку Кенеш и Европейский банк реконструкции и развития с просьбой не тратить миллионы долларов на электробусов, а возобновить работу троллейбусов. Об этом сообщили активисты «БишкекСМОГ».

Сообщается, что ранее мэрия объявляла тендер на переоборудование троллейбусов в электробусы и предложила 4,5 миллиона сомов за один троллейбус, но никто не отозвался. Поскольку желающих не нашлось, МП «Бишкекский городской транспорт» провел прямые переговоры с подрядчиком.

«Чиновники не называют имя организации, выразившей готовность реализовать проект и на каких условиях. Если умножить стоимость суммы тендера на примерно 50 троллейбусов, то на переоборудование необходимо потратить более $2,5 миллиона из денег налогоплательщиков. Переоборудование одного троллейбуса обойдется примерно в $51,5 тысячи, составляя почти половину закупочной стоимости троллейбуса», — отметили активисты.

Активисты выяснили, что производители троллейбусов сообщили чиновникам из мэрии, что переоборудование нецелесообразно. Они запросили у мэрии техническое задание (ТЗ) на проект переоборудования троллейбусов, требования по безопасности, а также прописанные в контракте требования к исполнителю.

«Им (мэрии. — Прим. 24.kg) пришлось экспериментировать и искать подрядчика на стороне. Учитывая, что имя подрядчика чиновники не раскрывают, нам сложно судить о его добросовестности и высоком качестве работ. На примере автобусов без кондиционеров мы видим, что желание сэкономить отражается на качестве общественного транспорта, а иногда даже ведет к прямой угрозе жизни. Кроме того, непонятно, зачем городу тратить дополнительные средства на переоборудования, если троллейбусы могут ездить без батареек уже сейчас?» — говорится в их сообщении.

Активисты просят власти города вывести в рейсы троллейбусы, которые были закуплены в рамках кредита ЕБРР.

Напомним, по проекту АБР планировалось расширить парк электрического транспорта в Бишкеке, в связи с чем с банком был согласован кредит на сумму $50,6 миллиона. По проекту к существующим троллейбусам, закупленным в рамках кредита Европейского банка реконструкции и развития, должны были докупить 120 электробусов, что увеличило бы количество электрического транспорта в столице с нулевым выхлопом.

В июне 2024 года в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, а в августе 100 троллейбусов передали в Ош. Жители Бишкека подали иск в суд на решение горкенеша о передаче техники. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями. Руководство ЕБРР выразило обеспокоенность этими тенденциями и высказалось в поддержку устойчивого развития транспорта в регионе, пообещав содействие.

В мае 2025 года специалисты Европейского банка реконструкции и развития сообщили, что приедут в столицу для оценки ситуации вокруг ликвидации троллейбусного движения.