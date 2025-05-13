В Милане президенту АБР рассказали про уничтожение троллейбусов в Бишкеке

Активисты инициативы «БишкекСМОГ» встретились с президентом Азиатского банка развития (АБР) Мосато Канда в Милане. Об этом сообщили в организации.

В итальянском городе Милане с 4 по 7 мая прошло 58-е ежегодное заседание Совета управляющих АБР. Делегация экспертов и аналитиков из разных стран в области транспорта встретились с президентом международного банка. На собрании активисты представили доклад про уничтожение в Бишкеке самого экологически чистого транспорта — троллейбусов — после начала реализации проекта Азиатского банка развития.

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Отмечается, что изначально по проекту АБР планировалось расширить парк электрического транспорта в Бишкеке для сокращения смога, в связи с чем с банком был согласован кредит на сумму $50,6 миллиона. По проекту к существующим троллейбусам, закупленным в рамках кредита Европейского Банка реконструкции и развития, должны были докупить 120 электробусов, что увеличило бы количество электрического транспорта в столице с нулевым выхлопом.

«Вместо этого мэрия Бишкека начала демонтаж троллейбусной сети, что негативно отражается не только на здоровье горожан, но и негативно отражается на увеличении рисков от стихийных бедствий из-за таяния ледников в результате увеличения углеродных выхлопов. К сожалению, невыполнение кредитных соглашений со стороны исполнителя в лице мэрии Бишкека ухудшают инвестиционный климат в Кыргызстане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители высшего руководства банка и директора Совета управляющих АБР выразили обеспокоенность, подчеркнув, что международные банки выделяют кредиты на четко обозначенные цели.

Поэтому надеемся, что муниципалитет будет следовать изначальному плану в реализации кредитных соглашений. «БишкекСМОГ»

Напомним, в июне 2024 года муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа 2024 года на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче техники. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

27 мая в 11.00 состоится судебное заседание по отмене постановления о передаче 100 троллейбусов в Административном суде столицы.