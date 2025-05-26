Ликвидация троллейбусов. ЕБРР направит в Бишкек специалистов для оценки ситуации

Специалисты Европейского банка реконструкции и развития приедут в столицу для оценки ситуации вокруг ликцидации троллейбусного движения. Об этом сообщили активисты инициативы «БишкекСМОГ».

Фото иллюстративное

Отмечается, что группа экспертов по сохранению троллейбусов обратилась к президенту и высшему руководству ЕБРР на ежегодном заседании совета управляющих банка в Лондоне (Великобритания).

«В 2013-м бишкекский троллейбус был на грани закрытия в связи с техническим состоянием. Благодаря кредиту ЕБРР единственный экологический чистый транспорт города был фактически спасен. Основой кредитного соглашения было условие о том, что банк будет контролировать процесс реализации проекта. Несмотря на это, в прошлом году без согласия банка и местных жителей 100 троллейбусов увезли из города, в том числе и те, которые закуплены за счет дополнительных средств от ЕБРР в 2018-м в рамках активного кредита», — говорится в сообщении.

Читайте по теме В Милане президенту АБР рассказали про уничтожение троллейбусов в Бишкеке

Троллейбусы не использовали свой ресурс, они находятся в технически исправном состоянии. При этом они простаивают в Бишкеке и Оше. Предложение мэрии столицы переделать их в электробусы не имеет никакого смысла и несет дополнительные миллионные затраты из бюджета города, отметили активисты.

По их данным, руководство ЕБРР выразило обеспокоенность этими тенденциями и высказалось в поддержку устойчивого развития транспорта в регионе, пообещав содействие.

Напомним, в июне 2024 года муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа прошлого года на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче техники. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

27 мая в 11.00 состоится судебное заседание по отмене постановления о передаче 100 троллейбусов в Административном суде столицы.