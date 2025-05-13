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Общество

В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации

В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель министра здравоохранения КР Бубужан Арыкбаева.

По ее словам, республика давно поддерживает эту инициативу, но в 2025-м она особенно важна.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью остается очень сложной, напряженной. Ожидаемая стабилизация не происходит. С начала 2025 года снова начался подъем, уже третий год боремся с этим высококонтагиозным заболеванием. Если один больной зайдет в подъезд, то риску заражения подвергается весь подъезд», — сказала Бубужан Арыкбаева.

Она отметила, что за четыре месяца года в стране зарегистрировано более 6,1 тысячи случаев заражения корью.

«Как всегда, лидирует город Бишкек, где зарегистрировано 3 тысячи 791 случай, на втором месте Чуйская область — 755 случаев и на третьем Ошская область — 478. К счастью, мы стабилизировали ситуацию в Джалал-Абадской области, где была высокая заболеваемость в 2024-м. В основном заболевшие — дети, в том числе непривитые по возрасту. Но и среди взрослых встречаются такие случаи», — отметила Бубужан Арыкбаева.

Напомним, с начала года в КР зарегистрировано девять летальных случаев от осложнений кори.

Всемирная неделя иммунизации прошла в конце апреля под лозунгом «Добиться иммунизации для всех — в наших силах».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328785/
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