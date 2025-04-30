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Общество

Вспышка кори. В Кыргызстане зарегистрировано уже более 6 тысяч случаев

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, по состоянию на 29 апреля 2025 года в стране зарегистрировано 6 тысяч 102 случая заражения корью. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, больше всего случаев зафиксировано в столице.

Территориальное распределение случаев кори:

  • Бишкек — 3 тысячи 791;
  • Ош — 384;
  • Чуйская область — 755;
  • Ошская область — 478;
  • Таласская область — 156;
  • Джалал-Абадская область — 196;
  • Баткенская область — 131;
  • Иссык-Кульская область — 93;
  • Нарынская область — 118.
Из общего числа заболевших 5 тысяч 749 человек (94 процента) не были привиты.

В их числе:

  • 1 тысяча 834 человека (30 процентов) не привиты по возрасту;
  • 2 тысячи 726 человек (45 процентов) отказались от вакцинации;
  • 532 человека (9 процентов) имели медицинские отводы;
  • 100 человек (2 процента) — мигранты;
  • 557 человек (9 процентов) — прививочный статус неизвестен.

Привитые составляют 6 процентов заболевших (353 человека): 193 человека привиты одной дозой вакцины КПК, 160 человек — двумя.

С начала года зарегистрировано девять летальных случаев, из них:

  • шесть — среди детей до одного года (не были привиты по возрасту);
  • два — у лиц с длительным медицинским отводом от вакцинации;
  • один — на фоне отказа от профилактических прививок.

«В рамках реагирования на вспышку кори по всей республике вакцинировано более 906 тысяч детей от девяти месяцев до семи лет включительно. Однако, несмотря на проведенную кампанию, сохраняется высокий уровень отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи», — подчеркнули в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328014/
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