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Общество

Оглашение приговора по делу о беспорядках в Кой-Таше перенесли

В Первомайском районном суде Бишкека перенесли оглашение приговора по делу о беспорядках в Кой-Таше. Об этом сообщил один из обвиняемых, политик Равшан Джеенбеков.

В пресс-службе суда 24.kg ответили, что дело перенесли в связи с состоянием здоровья председательствующего судьи. Когда состоится следующее заседание пока не известно.

Напомним, бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву прокурор просил вынести приговор с лишением свободы на 11 лет. Столько же запрошено для бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева.

Обвинение также просит приговорить Равшана Джеенбекова, Фарида Ниязова и Фархата Баабиева к 10 годам лишения свободы.

«Настоящие виновные те, кто проводил незаконно штурм в доме Алмазбека Атамбаева, кто пришел с боевым автоматом на место, Орозбек Опумбаев, Кашгар Джунушалиев, Сооронбай Жээнбеков находятся на свободе. А нас хотят осудить за то, что мы предотвратили столкновение народа и милиции, спасли сотрудников «Альфы» от избиения толпы», — сказал Равшан Джеенбеков.

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, но подсудимый был оправдан.

Напомним, материалы о событиях в Кой-Таше объединили еще с двумя уголовными делами — по земельным участкам и поставкам угля на ТЭЦ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328656/
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