11:53
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Происшествия
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Скандалы с чиновниками

Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении по делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

Читайте по теме
Насильственный захват власти. По делу проходят Жанар Акаев и Алмазбек Атамбаев

По его словам, Атамбаева обвиняют в организации массовых беспорядков 5-6 и 9 октября.

«По каким основаниям и причинам моему подзащитному вручили уведомление о подозрении, неизвестно. Из СИЗО ГКНБ Алмазбек Атамбаев был освобожден по просьбе руководства Госкомитета. В здание ГКНБ никто не входил, на территории люди были. События того времени показывают, что во время беспорядков 5 октября 2020 года Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагымбаев находились под стражей. 9 октября мой подзащитный также не участвовал в массовых беспорядках. Он выступал в числе других митингующих на площади Ала-Тоо. Там была стрельба, летели камни, земля. Все ушли с площади, но почему-то организацию беспорядков вменили одним из тех, кто не участвовал в массовых беспорядках», — сказал Сергей Слесарев.

В части нового уголовного дела по факту захвата власти адвокат отметил, что никаких юридических действий с Алмазбеком Атамбаевым не проводилось. В том числе не проводился и обыск в доме.

Отметим, накануне по подозрению в насильственном захвате власти был задержан экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов. Известно, что по делу также проходят Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев.

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207125/
просмотров: 1279
Версия для печати
Материалы по теме
Насильственный захват власти. По делу проходят Жанар Акаев и Алмазбек Атамбаев
Готовил захват власти. В МВД прокомментировали задержание Курсана Асанова
В Сети опубликовали запись разговора Курсана Асанова. Адвокат называет ее фейком
Звездочки направо, звездочки налево. Как власть обесценила генеральские звания
Задержание активистки. В чем обвиняет Орозайым Нарматову следствие
Стрелявшего в машину Алмазбека Атамбаева так и не нашли
Стресс может привести к ухудшению здоровья. Вышла экспертиза Алмазбека Атамбаева
Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
Алмазбек Атамбаев отказался от стационарного лечения
Наццентр кардиологии готов обследовать Атамбаева, но его туда не привезли
Популярные новости
Находившегося в&nbsp;межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в&nbsp;России Находившегося в межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в России
В&nbsp;Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой В Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой
В&nbsp;Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за&nbsp;лобби на&nbsp;выборах В Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за лобби на выборах
Страшное ДТП в&nbsp;Чуйской области. Потерпевшие вышли на&nbsp;митинг к&nbsp;Генпрокуратуре Страшное ДТП в Чуйской области. Потерпевшие вышли на митинг к Генпрокуратуре
Бизнес
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
15 сентября, среда
11:34
Первый звонок. 800 милиционеров обеспечивают безопасность школ Чуйской области Первый звонок. 800 милиционеров обеспечивают безопаснос...
11:31
Садыру Жапарову рассказали о подготовке первого форума «ЕС — Центральная Азия»
11:25
COVID-19. С начала пандемии в Кыргызстане провели более 1,8 миллиона тестов
11:12
Всемирный день чистоты. Волонтеры проведут республиканский субботник
11:08
Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении