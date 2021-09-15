Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении по делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

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По его словам, Атамбаева обвиняют в организации массовых беспорядков 5-6 и 9 октября.

«По каким основаниям и причинам моему подзащитному вручили уведомление о подозрении, неизвестно. Из СИЗО ГКНБ Алмазбек Атамбаев был освобожден по просьбе руководства Госкомитета. В здание ГКНБ никто не входил, на территории люди были. События того времени показывают, что во время беспорядков 5 октября 2020 года Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагымбаев находились под стражей. 9 октября мой подзащитный также не участвовал в массовых беспорядках. Он выступал в числе других митингующих на площади Ала-Тоо. Там была стрельба, летели камни, земля. Все ушли с площади, но почему-то организацию беспорядков вменили одним из тех, кто не участвовал в массовых беспорядках», — сказал Сергей Слесарев.

В части нового уголовного дела по факту захвата власти адвокат отметил, что никаких юридических действий с Алмазбеком Атамбаевым не проводилось. В том числе не проводился и обыск в доме.

Отметим, накануне по подозрению в насильственном захвате власти был задержан экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов. Известно, что по делу также проходят Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев.

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.