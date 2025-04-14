Дело о событиях в Кой-Таше. Обвинение просит 11 лет тюрьмы для Атамбаева

В суде по событиям в Кой-Таше завершились прения сторон. Прокуроры зачитали обвинение, на которое ушло несколько часов.

Бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву прокурор просил вынести приговор с лишением свободы на 11 лет. Столько же запрошено для бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева.

Обвинение просит приговорить Равшана Джеенбекова, Фарида Ниязова и Фархата Баабиева к 10 годам лишения свободы.

По словам адвоката Айбека Турдуева, в отношении Асель Кодурановой, Ирины Карамушкиной и Кундуз Жолдубаевой гособвинение просит назначить пробацию без назначения срока.

Суд продолжится завтра.

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, но подсудимый был оправдан.

Напомним, материалы о событиях в Кой-Таше объединили еще с двумя уголовными делами — по земельным участкам и поставкам угля на ТЭЦ.