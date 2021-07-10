16:17
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Незаконно выдал паспорта гражданам Турции. На Алмазбека Атамбаева возбудили дело

Следственной службой ГУВД Бишкека началось досудебное производство по статье 319 «Коррупция» УК КР по факту незаконной выдачи паспортов Кыргызской Республики в 2016 году.

В ходе расследования установлено, что в 2016-м под председательством комиссии по вопросам гражданства при президенте Кыргызской Республики (им на тот момент являлся Алмазбек Атамбаев. — Прим. 24.kg), которую возглавлял руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, было принято незаконное решение о принятии в гражданство Кыргызской Республики десяти граждан Республики Турция.

В том же 2016 году указом Атамбаева получили гражданство десять граждан Турции. Им были незаконно выданы паспорта.

Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению всех причастных лиц.

Ранее началась проверка по выдаче паспорта Орхану Инанды. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство. Он получил кыргызский паспорт в 2012 году. 

Что касается Алмазбека Атамбаева, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов.

Фарида Ниязова задержали после событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200573/
просмотров: 1856
Версия для печати
Материалы по теме
МВД проверит паспорта, выданные в Кыргызстане иностранцам
#REакция 4.0. Митингующие проводят акцию возле Дома правительства
#REакция 4.0. В Бишкеке проходит пеший марш с требованием вернуть Орхана Инанды
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Глава ГКНБ рассказал, как Орхана Инанды ранее удалось вернуть в Кыргызстан
Это черный пиар. Депутат Шайлообек Атазов ответил адвокату Орхана Инанды
Орхан Инанды имеет право на консульскую защиту посольства Кыргызстана в Турции
ГУВД Бишкека: У Орхана Инанды есть действующий паспорт гражданина Турции
Дело о похищении Орхана Инанды передано в Военную прокуратуру
Причастность властей Кыргызстана к похищению Орхана Инанды — это абсурд
Популярные новости
Перестрелка на&nbsp;границе. Подробности инцидента от&nbsp;Пограничной службы ГКНБ Перестрелка на границе. Подробности инцидента от Пограничной службы ГКНБ
Милиция просит помощи в&nbsp;опознании задержанной Милиция просит помощи в опознании задержанной
Тимур Файзиев не&nbsp;возместил ущерб государству. Ему изменили меру пресечения Тимур Файзиев не возместил ущерб государству. Ему изменили меру пресечения
На&nbsp;Иссык-Куле задержан мужчина. Ходил по&nbsp;пансионату с&nbsp;пистолетом На Иссык-Куле задержан мужчина. Ходил по пансионату с пистолетом
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
10 июля, суббота
16:00
Нас как будто нет. Улан Бердибаев о ДЦП, борьбе и страхе Нас как будто нет. Улан Бердибаев о ДЦП, борьбе и страх...
15:48
COVID-19. Врачи прогнозируют: через две недели ситуация начнет улучшаться
15:11
Повторные выборы. Садыр Жапаров проголосовал вне помещений
15:05
Бросила мама. Четыре ребенка в фостерной семье на Иссык-Куле не имеют документов
15:02
Незаконно выдал паспорта гражданам Турции. На Алмазбека Атамбаева возбудили дело