Незаконно выдал паспорта гражданам Турции. На Алмазбека Атамбаева возбудили дело

Следственной службой ГУВД Бишкека началось досудебное производство по статье 319 «Коррупция» УК КР по факту незаконной выдачи паспортов Кыргызской Республики в 2016 году.

В ходе расследования установлено, что в 2016-м под председательством комиссии по вопросам гражданства при президенте Кыргызской Республики (им на тот момент являлся Алмазбек Атамбаев. — Прим. 24.kg), которую возглавлял руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, было принято незаконное решение о принятии в гражданство Кыргызской Республики десяти граждан Республики Турция.

В том же 2016 году указом Атамбаева получили гражданство десять граждан Турции. Им были незаконно выданы паспорта.

Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению всех причастных лиц.

Ранее началась проверка по выдаче паспорта Орхану Инанды. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство. Он получил кыргызский паспорт в 2012 году.

Что касается Алмазбека Атамбаева, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов.

Фарида Ниязова задержали после событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го.