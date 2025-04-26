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Общество

В селе Ананьево построят новую больницу. Подробности

Новая больница в селе Ананьево Иссык-Кульской области запланирована на 100 коек. Об этом 24.kg сообщила координатор здравоохранения области Айпери Исаева.

По ее словам, стационар будет многопрофильным, рассчитанным в том числе на хирургическое, реанимационное, родильное отделения.

В настоящее время в Ананьево есть соматическое отделение на 25 коек. Остальным гражданам, нуждающимся в медпомощи, приходится ездить в Чолпон-Ату.

Напомним, кабинет министров принял постановление о строительстве больницы в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Госпредприятие «Кыргызстройсервис» при управлении делами президента определено генеральным подрядчиком по проектированию и возведению объекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327436/
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