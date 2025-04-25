18:34
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

В селе Ананьево Иссык-Кульской области построят новую больницу

Кабинет министров принял постановление о строительстве нового административного здания Национального центра травматологии и ортопедии и больницы в селе Ананьево Иссык-Кульской области.

Согласно документу, государственное предприятие «Кыргызстройсервис» при управлении делами президента определено генеральным подрядчиком по проектированию и строительству этих объектов.

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства поручено осуществлять надзор и контроль за соблюдением требований технических регламентов, строительных норм, правил и других нормативных документов, а также оказывать содействие в получении архитектурно-градостроительной и разрешительной документации.

А Министерство экономики и коммерции должно включить указанные объекты в реестр национальных инвестиционных проектов и проектов государственных инвестиций.

В феврале 2025 года стало известно о создании Национального центра травматологии и ортопедии при Министерстве здравоохранения. Также сообщалось, что в Бишкеке уже началось строительство Национального центра травматологии и ортопедии на 440 коек. По данным Минздрава, стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда сомов, строительство планируется завершить в 2026 году. Подробностей по новой больнице в Ананьево пока нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327360/
просмотров: 1036
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав хочет реорганизовать департамент лекарственных средств
Риту Карасартову вывезут из СИЗО в клинику, чтобы снять швы на челюсти
Минздрав намерен перенести основные больницы в район жилмассива «Кара-Жыгач»
В Бишкеке успешно провели операции по пересадке почек трем пациентам
Возможны вспышки. Центр особо опасных инфекций просят оставить самостоятельным
Рисков много. К чему может привести идея Минздрава по объединению центров
Шанс есть. В КР пройдет конкурс на должности руководителей 22 медорганизаций
Ремонт детского отделения в Ноокатской больнице проведут за 36,1 миллиона сомов
Построить больницу кыргызско-российской дружбы предложено в Бишкеке
Чемпион по боксу попал из СИЗО в больницу. Материалы дела переданы в прокуратуру
Популярные новости
На&nbsp;репетиции парада Победы в&nbsp;Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300 На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Землетрясение в&nbsp;Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
25 апреля, пятница
18:30
26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Туркменистан
18:08
Риск завоза малярии. Кыргызстанцев просят соблюдать меры предосторожности
17:46
Камчыбек Ташиев призвал молодежь заниматься спортом и показал свой термокостюм
17:13
Тендер на покупку ста лифтов для Бишкека объявлен в Кыргызстане