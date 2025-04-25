В селе Ананьево Иссык-Кульской области построят новую больницу

Кабинет министров принял постановление о строительстве нового административного здания Национального центра травматологии и ортопедии и больницы в селе Ананьево Иссык-Кульской области.

Согласно документу, государственное предприятие «Кыргызстройсервис» при управлении делами президента определено генеральным подрядчиком по проектированию и строительству этих объектов.

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства поручено осуществлять надзор и контроль за соблюдением требований технических регламентов, строительных норм, правил и других нормативных документов, а также оказывать содействие в получении архитектурно-градостроительной и разрешительной документации.

А Министерство экономики и коммерции должно включить указанные объекты в реестр национальных инвестиционных проектов и проектов государственных инвестиций.

В феврале 2025 года стало известно о создании Национального центра травматологии и ортопедии при Министерстве здравоохранения. Также сообщалось, что в Бишкеке уже началось строительство Национального центра травматологии и ортопедии на 440 коек. По данным Минздрава, стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда сомов, строительство планируется завершить в 2026 году. Подробностей по новой больнице в Ананьево пока нет.