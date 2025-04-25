Вы нам просто не нравитесь. Послевкусие рейда в московской бане

«Всем лечь, руки за голову! А потом заставили ползти. Практически голыми заставили ползти, и все поползли. Башку не поднимать, кричал один из них. Они буквально ходили по нам. Наступали на ноги, руки. Было больно и унизительно. Мы все оказались зажаты в угол. Лежали одной кучей из человеческих тел, — говорит Азамат (имя изменено), вспоминая тот печально знаменитый рейд московских силовиков в банный комплекс «Бодрость», с трудом сдерживает эмоции. — Мы же не преступники, просто пришли помыться. А с нами обращались, как будто мы не люди. У некоторых была борода. Их отделили, одному специально сбрили полбороды и так оставили. У другого нашли насвай и заставляли всех его жевать. Они могли просто проверить документы, если так было нужно. Но тут как будто специально нас унижали, издевались. Они все были с закрытыми лицами, кажется, это называется «балаклава», да? Кто-то из ребят спросил: «За что?», а этот, молодой по голосу, говорит: «Вы нам просто не нравитесь» (ненормативная лексика). Не нравимся мы им. Еще говорят что-то о национализме и фашизме у других. А сами они кто?».

Когда банный пар пахнет политикой

Шокирующее видео из предбанника предположительно с камер видеонаблюдения с лежащими на кафельном полу мужчинами-кыргызами и силовиками в балаклавах, расхаживающими прямо по полуголым людям, быстро распространилось в социальных сетях.

В тот злополучный день, 10 апреля, московские полицейские совместно с ФСБ и Росгвардией нагрянули в банный комплекс «Бодрость», расположенный в Тимирязевском районе российской столицы во дворе одного из домов по улице Вутечича и принадлежащий уроженцу Кыргызстана. По разным данным, там было от 25 до 59 человек. Все кыргызские мигранты. Кто-то работает поваром, кто-то таксистом, многие на стройках или на доставке.

Из политиков первым на него отреагировал депутат Жогорку Кенеша от партии «Альянс» Жанар Акаев. Он разместил эмоциональный пост в Facebook, а затем поднял эту тему на заседании парламентского комитета по социальной политике.

Уже 15 апреля в МИД вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ему официальную ноту.

Тем временем в российских СМИ и Telegram-каналах начала распространяться версия о том, что рейд в банный комплекс «Бодрость» организован московскими силовиками якобы как реакция на жалобу местных жителей, утверждавших, что владелец комплекса не хотел пускать туда мыться русских. Первоисточником этого фейкового сообщения оказался телеканал «Царьград», принадлежащий так называемому православному олигарху Константину Малофееву и известный своей специфической редакторской политикой, граничащей с национализмом.

МВД России заявило, что никаких нарушений со стороны силовиков выявлено не было, в ходе рейда задержали и доставили в отделение полиции Москвы 59 человек, из которых 25 находились в стране с нарушениями, то есть без регистрации или с просроченными документами.

Однако, по другим данным, всего задержано 24 человека, из них 22 отпущены, а 2 депортированы.

МИД РФ, прокомментировавший рейд в бане журналистам РИА Новости, естественно, тоже встал на сторону своих силовиков, указав, что «работники силовых структур действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством».

Чемодан, вокзал, Бишкек

Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало, и поэтому, чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития. Конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. РИА Новости. 23.11.2024.

России мигранты нужны.

Но, видимо, «приветствует» РФ мигрантов из любых других государств, но только не из Центральной Азии. Об этом говорят как новые законы, ужесточающие миграционную политику, так и правительственные спикеры. Например, выступая в Государственной думе в марте 2025-го, министр экономического развития Максим Решетников прямо заявил: «России стоит переориентироваться на новые страны в поиске трудовых мигрантов, а не зацикливаться на тех, к которым мы привыкли».

Чем трудовые мигранты из Индии, Северной Кореи, Бангладеш, Мьянмы, Вьетнама и так далее привлекательнее для российских друзей в сравнении с мигрантами из бывших советских центральноазиатских республик, объяснил прокремлевский политолог Сергей Марков.

Например, мигранты из Северной Кореи, по его словам,

«не пытаются перевести свои огромные семьи в Россию;

не режут барашков и не показывают свой особенный образ жизни на улицах городов-миллионников;

они очень исполнительны;

они работают только по краткосрочным контрактам;

они живут отдельно в общежитии».

Фото из интернета. Российский политолог Сергей Марков.

Кроме того, по мнению политолога, «мигранты из Северной Кореи незаметные, а иностранные специалисты из Средней Азии «очень заметные».

Он считает, что РФ сможет заменить временными незаметными корейцами «миллионные армии» постоянных, зачастую агрессивно настроенных мигрантов из бывших республик СССР.

«И дым отечества нам сладок и приятен»

«Я работаю таксистом в Москве уже два года. У меня есть все документы. Все в порядке с регистрацией. По-русски говорю хорошо. Да у нас практически все ребята-кыргызы хорошо говорят на русском. Но в последнее время как будто в воздухе висит какое-то напряжение. Так было всегда в принципе. «Чурки», «чернож...е», ну вы сами знаете. Но сейчас точно понимаешь, что тебе здесь не рады, что ты совсем чужой. Менты очень злые стали. Проверки бесконечные. Могут просто потребовать телефон отдать, говоришь пароль, и они все изучают. А этот рейд в баню — просто беспредел. Мы, конечно, обсуждали это. Не понимаем. Ведь вроде стратегические партнеры с Россией, вечная дружба и все такое, члены ЕврАзЭС, у Путина с Садыром хорошие отношения. Получается, дружба только на словах, а на деле мы второй сорт для них. Я решил, что до конца лета доработаю и домой», — делится планами 23-летний Кубанычбек, уроженец Ошской области.

Безусловно, каждая страна имеет право реализовывать ту политику, которую считает нужной. Никто не спорит и с тем, что мигранты должны соблюдать законодательство того государства, куда они приехали работать, знать язык, уважать традиции и культуру. Но в случае с Россией, может быть, пора перестать ломиться в закрывающиеся двери и посмотреть на перспективы на Родине? Например, уже в этом году, по словам начальника управления промышленности Министерства экономики Арсланбека Базиева, будет создано более 15 тысяч рабочих мест в сфере производства.

На стадии открытия 128 новых предприятий. Некоторые, например, завод по производству кирпичей и обогатительная фабрика для переработки угля, уже начали работать и нуждаются в кадрах. Заработная плата на всех предприятиях более чем достойная.

Есть потребность в рабочих руках и опытных квалифицированных специалистах и в строительном секторе. Здесь тоже много вакансий и тоже с хорошей заработной платой.

Но, главное, это все дома, среди своих. И барашка можно зарезать, когда хочется, и на своем родном языке говорить, не стесняясь, и дети спокойно в школу пойдут без всяких тестов.

Чтобы помнили...

Приближается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поедет в Москву, чтобы на Красной площади рядом со своим российским коллегой Владимиром Путиным принимать Парад Победы.

Будут масштабные торжества и в КР: и военный парад, и «Бессмертный полк», и другие важные мероприятия. А еще в эти дни все будут вспоминать, как маленькая, но теплая и гостеприимная республика в те страшные годы стала вторым домом для тысяч эвакуированных из России. Не исключено, что среди тех кыргызов, которых российские менты заставляли 10 апреля ползти по полу в московской бане, были внуки и правнуки тех, кто в свое время делился последним куском хлеба и спальным местом со своими русскими братьями, вынужденными переехать в Азию.

Есть на Иссык-Куле, в Тюпском районе, село Курменты. 27 августа 1942 года туда причалила баржа с маленькими ленинградскими блокадниками.

Всего 150 детей от 1,5 года до 12 лет. Их встречала 17-летняя Токтогон Алтыбасарова, — наверное, самая юная секретарь сельсовета на весь Советский Союз. Все мужчины ушли на фронт, а Токтогон была образованной, вот и пришлось согласиться возглавить сельсовет. Увидев малышей, она не сдержалась, расплакалась.

«Они, наверное, ехали голодные столько суток. Худые, очень худые. Ноги, руки длинные. Голова крупная. И шеи тонкие такие. Вот таких детей привезли», — вспоминала Токтогон Алтыбасарова.

Фото из интернета. Токтогон Алтыбасарова.

Детишек разместили в местном общежитии, и люди начали нести кто что может и детей начали кормить. Токтогон рассказывала, что односельчане заходили, начинали кормить малышей с ложечки, потом выбегали и плакали. А наплакавшись, возвращались обратно.

Подняли в результате ребят всем селом. Никто не погиб. Потом уже у них по-разному сложились судьбы: кого-то нашли родители и забрали в Ленинград, кто-то остался жить в Кыргызстане. С ними Токтогон Алтыбасарова каждый год встречалась в Бишкеке в День Победы, другие присылали ей письма. Односельчане вспоминали, что до самой смерти в 2015 году Токтогон, или, как ее называли спасенные ею дети, мама Тоня, получала кучу писем из самых разных стран.

Потому что помнили, что, когда перед сном становилось особенно тоскливо и очень хотелось плакать, 17-летняя мама Тоня всегда оказывалась рядом, поглаживала слабую детскую ручку и тихо напевала прекрасную кыргызскую колыбельную.